Συγκέντρωση υποστήριξης για τη Γεωργία Μπίκα

«Αδερφή μου, εγώ σε πιστεύω πάντα!»· Αυτό είναι το βασικό σύνθημα της συγκέντρωσης που πραγματοποιείται αυτή την ώρα στην καρδιά της Αθήνας, στο Σύνταγμα, ως ένδειξη υποστήριξης της Γεωργίας Μπίκα, η οποία έχει καταγγείλει τον βιασμό της στη Θεσσαλονίκη από ομάδα ατόμων.

Τη συγκέντρωση έχει διοργανώσει η φεμινιστική συλλογικότητα «Sabbat», ζητώντας «την πλήρη δικαίωση για τον ομαδικό βιασμό της Γεωργίας Μπίκα», χωρίς να υπάρξει «καμία συγκάλυψη του κυκλώματος των πλούσιων βιαστών».

Τι είναι η συλλογικότητα «Sabbat» και πώς γεννήθηκε

Η «Sabbat» δημιουργήθηκε πριν μερικά χρόνια. Βασικό της σλόγκαν είναι το «Burn the rich, not the witch» («Κάψτε τους πλούσιους, όχι τη μάγισσα»).

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της συλλογικότητας: «Η ιδρυτική συνέλευση της ομάδας, προέκυψε πριν περίπου δυόμιση χρόνια, σε μία ταράτσα του κέντρου της Αθήνας, από υποκείμενα που μοιράστηκαν συντροφικά, ανησυχίες, ανάγκες, καταπιέσεις και επιθυμίες. Εκείνο το βράδυ, μας ένωσε η ανάγκη να περιγράψουμε τις καταπιέσεις μας και η επιθυμία να απαντήσουμε σε αυτές με δικό μας τρόπο, φτιάχνοντας βήμα βήμα τα εργαλεία ανάλυσης, την μεθοδολογία και την συλλογικότητα που θα μας «χωρούσε». Δεν θέλαμε θέσφατα. Θέλαμε μία φεμινιστική συλλογικότητα που θα επιχειρούσε να συμβάλει στην συγκρότηση του αναγκαίου φεμινισμού στο σήμερα, καλύπτοντας το προσωπικό και συλλογικό κενό που νιώθαμε ότι υπάρχει στον κινηματικό χώρο, βάση των δικών μας κριτηρίων. Διαλέξαμε το όνομα “Sabbat”, επηρεασμέν@ από την πρώτη συλλογική ανάγνωση του «Ο Κάλιμπαν και η μάγισσα», της Σίλβια Φεντερίτσι. Παραπέμπει στις συνάξεις μαγισσών αλλά και στις επαναστατικές, κρυφές συνάξεις των χωρικών στον ύστερο μεσαίωνα».