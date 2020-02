«Σημαντικό οι υπάλληλοι του δήμου να είναι διαπολιτισμικά ενημερωμένοι και καταρτισμένοι»

Στη διαπολιτισμική εκπαίδευση διακοσίων δημοτικών υπαλλήλων σε διάφορους τομείς επικεντρώνεται ο δήμος του Αιγάλεω. Σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας είναι οι άνθρωποι του δήμου να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν σε καθημερινό επίπεδο και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις ανάγκες των μεταναστών και των προσφύγων.

«Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, στο πλαίσιο του προγράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων Erasmuς», εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Γιάννης Γκίκας και συνεχίζει: «Εμείς δεν έχουμε δομές φιλοξενίας, όμως υπάρχουν σε άλλες περιοχές γύρω από την πόλη μας και οι δικές μας υπηρεσίες συγκεντρώνουν και καλούνται να εξυπηρετήσουν πρόσφυγες και μετανάστες. Έτσι, θέλουμε οι υπάλληλοι του δήμου να είναι ενημερωμένοι και καταρτισμένοι, ώστε να μπορούν να εξυπηρετήσουν σωστά σε καθημερινό επίπεδο. Είναι σημαντικό να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις διάφορες διαδικασίες, γι' αυτό και επικεντρωνόμαστε στη διαπολιτισμική εκπαίδευσή τους».

Η σωστή διαχείριση μιας κατάστασης, εξοικονομεί χρόνο και απαλλάσσει από την ταλαιπωρία όσους χρειαστούν μια υπηρεσία. «Οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται στις κρατικές υπηρεσίες. Εμείς προσφέρουμε υπηρεσίες, όπου η εξυπηρέτηση θα γίνεται άμεσα και προς όφελος, τόσο αυτών που χρειάζονται κάτι, όσο και των ίδιων των υπηρεσιών του δήμου», λέει ο κ. Γκίκας και στην ερώτηση αν οι δημοτικοί υπάλληλοι είναι πρόθυμοι γι' αυτό το πρόγραμμα απαντά: «Και βέβαια είναι. Στην ημερίδα που διοργανώσαμε ήρθαν πάνω από εκατό άτομα. Υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση από τη μεριά των δημοτικών υπαλλήλων και θέληση».

Η ενημερωτική ημερίδα που διοργάνωσε ο δήμος Αιγάλεω πάνω στο πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων Erasmus+, είχε ως θέμα Q-SER (Qualitive services at local level for emigrants and refugees) για μετανάστες και πρόσφυγες και σκοπό της την διαπολιτισμική εκπαίδευση. Ο δρ. Δημήτρης Τζεμπελίκος ήταν ο υπεύθυνος για την υλοποίησή του και παρουσίασε το καινοτόμο και αποτελεσματικό πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Στη συνέχεια ακολούθησαν παρουσιάσεις των αποτελεσμάτων αυτής της εκπαίδευσης, της εφαρμογής μοντέλων, ακούστηκαν προτάσεις λύσεων για τη μετανάστευση, την εφαρμογή του Friendship Project, τις καλές πρακτικές, το πρόγραμμα ERMES, καθώς και για τη διεθνή προστασία από την ελληνική υπηρεσία Ασύλου.