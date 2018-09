Συμμετοχή Αρχηγού ΓΕΣ στην 5η Σύνοδο Αρχηγών Ευρωπαϊκών Χερσαίων Δυνάμεων στην Αυστρία

Το διάστημα, από τη Δευτέρα 17 έως την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγος Αλκιβιάδης Στεφανής, συμμετείχε στην 5η Σύνοδο Αρχηγών Ευρωπαϊκών Χερσαίων Δυνάμεων (Fifth Forum of Commanders of European Land Forces), η οποία διεξήχθηστο Graz, της Αυστρίας.Στη Σύνοδο, συμμετείχαν οι Αρχηγοί των Χερσαίων Δυνάμεων από 30 ευρωπαϊκές χώρες και αντικείμενό της αποτέλεσε ο «Υβριδικός Πόλεμος», ως μία νέα μορφή σύγκρουσης.Η διεξαγωγή της 5ης Συνόδου Αρχηγών Ευρωπαϊκών Χερσαίων Δυνάμεων, συνέβαλε σημαντικά στην:- Αύξηση της συναντίληψης, στην αντιμετώπιση της κοινής απειλής, του Υβριδικού Πολέμου.- Ενημέρωση επί των τελευταίων εξελίξεων, σχετικά με το κεντρικό θέμα του Συνεδρίου.- Αξιοποίηση των συμπερασμάτων των εργασιών, αναφορικά με τα διδάγματα, τη σημασία και τις στρατιωτικές ικανότητες αντιμετώπισης του Υβριδικού Πολέμου στον ευρωπαϊκό χώρο.