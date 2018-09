Σύμφωνο συνεργασίας Microsoft - ΑΠΘ για τη δημιουργία κόμβου ψηφιακής καινοτομίας

Σε στρατηγική συνεργασία για τη δημιουργία κόμβου ψηφιακής καινοτομίας προχώρησε σήμερα η εταιρεία Microsoft με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τη συμφωνία υπέγραψαν η CEO της Microsoft Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας Πέγκυ Αντωνάκου, με τον πρύτανη του ΑΠΘ Περικλή Μήτκα, στο πλαίσιο εκδήλωσης της Microsoft με τίτλο «Re-imagine Greece: Ξεκλειδώνοντας τις πραγματικές δυνατότητες της χώρας με τη δύναμη της τεχνολογίας»."Εδώ λοιπόν στη Θεσσαλονίκη που όλοι μας αγαπάμε και που όλοι μας θέλουμε να δούμε ξανά να ανθίζει και να εξελίσσεται ανακοινώνουμε τη στρατηγική συνεργασία με το ΑΠΘ και δημιουργούμε τον πρώτο κόμβο ψηφιακής καινοτομίας στην Ελλάδα", σημείωσε η κ.Αντωνάκου και εξήγησε ότι πρόκειται για μια συμφωνία που σηματοδοτεί μια νέα εποχή σπάζοντας το κατεστημένο της αποξένωσης της ακαδημαϊκής γνώσης από την αγορά εργασίας, κάτι για το οποίο νομίζω ότι το ΑΠΘ, όπως επεσήμανε, αποτελεί φωτεινή εξαίρεση."Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε το εξαιρετικό ερευνητικό έργο του ιδρύματος και να δώσουμε από την πλευρά μας τις κατευθύνσεις της έρευνας και των εφαρμογών που αναπτύσσει η Microsoft σε διεθνές επίπεδο", τόνισε η κ.Αντωνάκου επισημαίνοντας ότι αυτά περιλαμβάνουν -μεταξύ άλλων- δραστηριότητες επιμόρφωσης και ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων, σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες πάνω στις κορυφαίες αναδυόμενες τεχνολογίες, εκπόνηση μελετών και ερευνών σε συνεργασία με φοιτητές και καθηγητές, ανάπτυξη ενημερωτικού υλικού για τις τεχνολογίες ψηφιακής μετάβασης και μετασχηματισμού και υποστήριξη για την ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων μέσω των τεχνολογιών της Microsoft.Χαρακτήρισε την συνεργασία της Microsoft με το ΑΠΘ πρωτοποριακή και επεσήμανε ότι "για πρώτη φορά μια εταιρεία τεχνολογίας έρχεται τόσο κοντά με ένα πανεπιστήμιο και επιπλέον οριοθετεί τον τρόπο με τον οποίο γίνεται μια παραγωγική και ουσιαστική συνεργασία μεταξύ ακαδημαϊκών ιδρυμάτων με την αγορά εργασίας. Ένας τρόπος, που δίνει μεγαλύτερη αξία στη γνώση και στη μάθηση, όχι μόνο για να πετύχουν τα ιδρύματα τη μεγαλύτερη απορρόφηση των αποφοίτων τους αλλά κυρίως επειδή η γνώση στη σφαίρα της τεχνολογίας αλλάζει με τεράστιες ταχύτητες και η καλή σύνδεση με την αγορά εργασίας δίνει μεγαλύτερη αξία, ποιότητα και συνάφεια στην ακαδημαϊκή γνώση", σημείωσε."Η Ελλάδα έχει τεράστιες δυνατότητες τις οποίες πρέπει να ξεκλειδώσουμε επενδύοντας στην επιστήμη στη γνώση και την καινοτομία" υπογράμμισε η κ.Αντωνάκου.Από την πλευρά του ο πρύτανης του ΑΠΘ, Περικλής Μήτκας, αφού παρουσίασε το μεγάλο και σημαντικό έργο του ιδρύματος, είπε ότι ξεκινούν τη συγκεκριμένη συνεργασία με πολλή χαρά και "ελπίζουμε ότι θα έχει πολύ ωραία αποτελέσματα"."Θα έχουμε δράσεις μέσα στη διάρκεια της χρονιάς για να δώσουμε προχωρημένες ψηφιακές δεξιότητες και γνώσεις", είπε αναφέροντας επιγραμματικά τους τομείς επαυξημένης πραγματικότητας, τεχνητής νοημοσύνης, διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of things) blochain, big data, cyber security και cloud computing.Ο κ.Μήτκας δεν παρέλειψε επίσης να αναφέρει τη "σημαντική" όπως είπε, βοήθεια της Microsoft, η οποία παρέχει τη δυνατότητα στους φοιτητές του τμήματος μηχανολόγων μηχανικών να χρησιμοποιούν δωρεάν τα προϊόντα της εταιρείας.Για την "οικονομική σημασία των ψηφιακών δεξιοτήτων στην Ελλάδα" και των συνεργασιών που συμβάλλουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφορικής και τεχνολογίας μίλησε ο επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ, Επιστημονικός Υπεύθυνος Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας του ΙΟΒΕ (Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών) Άγγελος Τσακανίκας. Ο καθηγητής παρουσίασε αποτελέσματα μελέτης του ΙΟΒΕ με τίτλο "Μετρώντας τον οικονομικό αντίκτυπο των ψηφιακών δεξιοτήτων στην Ελλάδα: μελλοντικές προκλήσεις" (Measuring the economic impact of digital skills in Greece: challenges ahead), την οποία χρηματοδότησε η Microsoft Hellas.Το 2017, στην Ελλάδα μόλις το 22% του πληθυσμού (από 16% το 2015) διέθετε ψηφιακές δεξιότητες πάνω από τις βασικές σε σύγκριση με το 31% του πληθυσμού στην Ευρώπη των 28. Ωστόσο, όπως ανέφερε ο επιστημονικός υπεύθυνος Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας του ΙΟΒΕ (Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών) Άγγελος Τσακανίκας, επικαλούμενος την έρευνα του ιδρύματος, αν τα άτομα με προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες αυξάνονταν κατά 80 χιλιάδες, αυτό θα οδηγούσε στη δημιουργία επιπλέον 500 νέων επιχειρήσεων ετησίως.Επίσης, όπως επεσήμανε, μια αύξηση του αριθμού των ατόμων με προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες κατά 80 χιλιάδες, αντιστοιχεί σε αύξηση του μέσου μηνιαίου μισθού κατά 35 ευρώ (+1,76% του μέσου μηνιαίου μισθού), ισοδύναμα, αύξηση του ετήσιου εισοδήματος των εργαζομένων , περισσότερο από 420 ευρώ. "Αυτό αφορά το σύνολο των εργαζομένων στην οικονομία, όχι μόνο εργαζόμενους με προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες, καθώς τα οφέλη παραγωγικότητας διαχέονται σε όλη την οικονομία", σημείωσε ο καθηγητής.Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την έρευνα, μια αύξηση του αριθμού των ατόμων στην Ελλάδα με προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες κατά 80 χιλιάδες αντιστοιχεί σε αύξηση των συνολικών ετήσιων εξαγωγών ελληνικών αγαθών και υπηρεσιών κατά 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ.Επίσης, μια αύξηση του αριθμού των επαγγελματιών ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών) που απασχολούνται στην ελληνική οικονομία κατά 1.000 εργαζομένους συνδέεται με αύξηση του ελληνικού ετήσιου ΑΕΠ κατά 480 εκατ. ευρώ σε πραγματικούς όρους.Σύμφωνα με τον καθηγητή, η Ελλάδα, χρειάζεται να αντιμετωπίσει τις σοβαρές ελλείψεις της σε ψηφιακές δεξιότητες ώστε να μην υστερεί στη διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής καλούνται να βελτιώσουν τις ικανότητες όλων των τμημάτων του πληθυσμού στον τομέα των ΤΠΕ και να υιοθετήσουν προγράμματα κατάρτισης για βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων.Με βάση τα συμπεράσματα της έρευνας, ο κ.Τσακανίκας τόνισε ότι η έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων επηρεάζει αρνητικά την οικονομική ανάπτυξη, επιβραδύνει παραγωγικότητα, επιδεινώνει οικονομική ανισότητα, ενισχύει το brain-drain."Η Ελλάδα, χρειάζεται να αντιμετωπίσει τις σοβαρές ελλείψεις της σε ψηφιακές δεξιότητες ώστε να μην υστερεί στη διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες”, σημείωσε και πρόσθεσε ότι “οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής καλούνται να βελτιώσουν τις ικανότητες όλων των τμημάτων του πληθυσμού στον τομέα των ΤΠΕ και να υιοθετήσουν προγράμματα κατάρτισης για βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων".