Συνάντηση Αμερικανού πρέσβη με τον πολιτικό διοικητή του Αγίου Όρους

Με τον πολιτικό διοικητή του Αγίου Όρους Κωνσταντίνο Δήμτσα συναντήθηκε σήμερα ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, σε συνέχεια της επίσκεψής του τον περασμένο Απρίλιο στην Αθωνική Πολιτεία. Οι κ.κ. Δήμτσας και Πάιατ συζήτησαν τη βαθιά σημασία του Αγίους Όρους για την ελληνική κοινωνία και την άρρηκτη σύνδεσή του με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, όπως κάνει γνωστό με ανάρτησή του στο Twitter ο Αμερικανός πρέσβης.

Great to follow up on my April visit to Mount #Athos with Civil Governor Kostas Dimtsas. Wished him well in his new position and discussed Athos’ deep significance to Greek society and its unbreakable connection to the Ecumenical Patriarchate. pic.twitter.com/d4CCuXhWTP