Συνάντηση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ με Αντιπροσωπεία Μελών του Κογκρέσου των ΗΠΑ

Τη Δευτέρα 8 Ιουλίου 2019, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Πτέραρχος Χρήστος Χριστοδούλου, συναντήθηκε στην 115 Πτέρυγας Μάχης/Αεροπορική Βάση Σούδας με αντιπροσωπεία μελών του Κογκρέσου των ΗΠΑ (της Βουλής των Αντιπροσώπων – US House of Representatives). Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

H εν λόγω αντιπροσωπεία πραγματοποιεί επίσκεψη στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Επικεφαλής της είναι ο Congressman Τheodore E. Deutch (Chairman of the Subcommittee on the Middle East and North Africa), ενώ συμμετέχει μεταξύ άλλων και ο Congressman Gus Bilirakis (senior member of the Foreign Affairs Committee).