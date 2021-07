Συνάντηση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ με αντιπροσωπεία των ΗΠΑ στην έκθεση DEFEA

Την Τρίτη 13 Ιουλίου 2021 και κατά τη Διεθνή Έκθεση Άμυνας και Ασφάλειας DEFEA 2021, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος πραγματοποίησε διμερή συνάντηση με αντιπροσωπεία των ΗΠΑ αποτελούμενη από τις ΜsHeidiH. Grant, Director of Defense Security Cooperation Agency (DSCA) και την Ms Elizabeth F. Wilson, Deputy Assistant Secretary of the Army for Defense Exports & Cooperation.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία διεξήχθη σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος με έμφαση στις τρέχουσες περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, καθώς και στις επιπτώσεις τους στην ασφάλεια και στη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων.

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, αφού ευχαρίστησε τους συνομιλητές του για την παρουσία τους στη Διεθνή Έκθεση Άμυνας και Ασφάλειας DEFEA 2021, είχε την ευκαιρία να τονίσει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελλάδα στην ευρύτερη περιοχή ως πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητας. Αναφέρθηκε επίσης στη διαχρονική συνεργασία των δύο χωρών σε στρατιωτικό επίπεδο, η οποία το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει αναβαθμιστεί σημαντικά, στο πλαίσιο και της πρόσφατης επικαιροποίησης της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας [MutualDefenseCooperationAgreement (MDCA)].

Επιπλέον αναφέρθηκε σε αριθμό σημαντικών συνεργασιών και δράσεων, με πιο χαρακτηριστικές την ανάπτυξη της 101 Ταξιαρχίας Αεροπορίας Στρατού των ΗΠΑ [101 CombatAviationBrigade (CAB)] στην Ευρώπη για την Επιχείρηση «ATLANTICRESOLVE», όπου χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά οι υποδομές του Λιμένα της Αλεξανδρούπολης για την υποδοχή της (πατήστε εδώ), τη διεξαγωγή πλήθους διμερών ασκήσεων και συνεκπαιδεύσεων όπως η «ASTRALKNIGHT 21» η «EARLYBIRD» και η «DEFENDEREUROPE 21», καθώς και τον μόνιμο ελλιμενισμό του USSHerselWoodyWilliams στην Κρήτη.

Τέλος ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ συζήτησε την προοπτική της περαιτέρω εμβάθυνσης της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών σε θέματα αρμοδιότητας της DSCA, αποστολή της οποίας είναι η συνδρομή στην αναβάθμιση των δυνατοτήτων εταίρων και συμμάχων των ΗΠΑ για την από κοινού αντιμετώπιση σύγχρονων προκλήσεων.