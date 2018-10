Συναντήσεις του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ στις ΗΠΑ

Τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ, επισκέφθηκε την Πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουάσινγκτον, όπου συναντήθηκε με τον Πρέσβη κ. Χάρη Λαλάκο. Επίσης συναντήθηκε με το προσωπικό των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), το οποίο υπηρετεί στην ευρύτερη περιοχή.



Ακολούθως, το απόγευμα της Δευτέρας, έλαβε μέρος σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, που διοργάνωσε η δεξαμενή σκέψης «Atlantic Council», σε συνεργασία με το «American Hellenic Institute» και με συντονιστή τον πρώην Αναπληρωτή ΓΓ του ΝΑΤΟ, Πρέσβη Alexander Vershbow.



Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στις τοποθετήσεις του στην ανωτέρω συζήτηση, επισήμανε, μεταξύ άλλων:



· Τις διαχρονικά άριστες σχέσεις των ΕΔ Ελλάδας-ΗΠΑ, οι οποίες και πιστοποιούνται από τις πρόσφατες επισκέψεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας στις ΗΠΑ και του Chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Joseph F. Dunford US MC, στην Ελλάδα.



· Το σύνθετο περιβάλλον ασφαλείας που παρατηρείται στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, της Βορείου Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, γεγονός που καθιστά επιβεβλημένη την ανάπτυξη διεθνών αμυντικών συνεργασιών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των συναφών προκλήσεων.



· Το ευρύ φάσμα διεθνών στρατιωτικών συνεργασιών στις οποίες συμμετέχουν οι Ελληνικές ΕΔ με κράτη των Βαλκανίων, της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, ενισχύοντας τη σταθερότητα στον ευρύτερο χώρο εθνικού και συμμαχικού ενδιαφέροντος. Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ έκανε ειδική μνεία στις περιφερειακές πρωτοβουλίες στρατιωτικής συνεργασίας, που προωθούν οι Ελληνικές ΕΔ, όπως οι πολυεθνικές ασκήσεις “ΗΝΙΟΧΟΣ”, “ΜΕΔΟΥΣΑ”, “NOBLE DINA”, “SALAMIS STORM 18”, αλλά και η “Διαβαλκανική Σύνοδος Αρχηγών ΓΕΕΘΑ”.



· Την εκπλήρωση των αμυντικών υποχρεώσεων της Ελλάδας που απορρέουν από τη συμμετοχή της στο ευρωατλαντικό πλαίσιο ασφαλείας καθώς και στον ΟΗΕ.



· Τον αποσταθεροποιητικό ρόλο και την προβληματική στάση που επιδεικνύει η Τουρκία στο διεθνές πεδίο. Στο σημείο αυτό ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ τόνισε τη παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, η οποία αντιμετωπίζεται από τις Ελληνικές ΕΔ με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα.



· Τη στρατηγική σημασία των υποδομών της Σούδας.



· Το στάδιο αναδιοργάνωσης, στο οποίο βρίσκονται οι Ελληνικές ΕΔ στο πλαίσιο επαύξησης της αποτελεσματικότητάς τους.



Την Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, θα συμμετάσχει στο διεθνές συνέδριο «2018 Chiefs of Defence Conference to Counter-Violent Extremist Organizations» που διοργανώνει ο Chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Joseph F. Dunford, US MC.