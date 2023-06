Σκιάθος: Αεροπλάνο σηκώνει στον αέρα τουρίστες που στέκονται για να το φωτογραφίσουν

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου ένα αεροπλάνο σηκώνει στον αέρα όσους το βιντεοσκοπούν στο αεροδρόμιο της Σκιάθου, καθώς βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από το σημείο της απογείωσης.

Στο αεροδρόμιο της Σκιάθου, τα αεροπλάνα περνούν πολύ κοντά από τον κόσμο μιας και πίσω από τον αεροδιάδρομο υπάρχει παραλία.

Υπάρχουν αρκετές σημάνσεις που προειδοποιούν τον κόσμο να μην βρίσκεται κοντά, καθώς υπάρχει κίνδυνος, ωστόσο, είναι αρκετοί αυτοί που συγκεντρώνονται καθημερινά στην παραλία που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο αεροδρόμιο του νησιού και αναμένουν ώστε να δουν κάποιο από τα αεροπλάνα να προσγειώνεται δίπλα τους και να το φωτογραφίσουν.

«Ένα μικρό δείγμα για το απόλυτο χάος που επικρατεί όταν οι άνθρωποι υποτιμούν τη δύναμη των κινητήρων των αεροσκαφών», γράφει σε ανάρτησή του ο τουρίστας που ανέβασε σχετικό βίντεο από το σημείο.

Just downloaded my Skiathos videos from last week, here’s a small preview of the absolute chaos when people underestimate the power of aircraft engines! pic.twitter.com/ll2g9nY8AA