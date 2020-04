Σκηνές πανικού στο Κρανίδι: «Πόλεμος» για μια σακούλα τρόφιμα

Τον γύρο του κόσμου κάνουν οι εικόνες από το Κρανίδι, όπου οι μετανάστες που βρίσκονται σε καραντίνα στο ξενοδοχείο Γαλαξίας ορμούν πάνω στα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης που τους μοιράζουν ομάδες επιφορτισμένες με το έργο της διανομής.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσιεύει το γαλλικό πρακτορείο, άντρες, γυναίκες και μητέρες με τα μωρά στην αγκαλιά και χωρίς να τηρούν τις αποστάσεις ορμούν στα κουτιά και αρπάζουν ό,τι βρουν μπροστά τους.

Λίγα λεπτά αργότερα, το κλιμάκιο αποχωρεί αφήνοντας τα τρόφιμα, καθώς η κατάσταση έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο.

VIDEO: Migrants, who have been quarantined in a Greek hotel after a COVID-19 outbreak, rush to get aid supplies pic.twitter.com/rutuN1UTOV