Σκληρή ανάρτηση του Θανάση Καρτερού για τον Βαγγέλη Μαρινάκη

Με μια μακροσκελή ανάρτηση στο Facebook, ο Θανάσης Καρτερός επιτίθεται στον Βαγγέλη Μαρινάκη, με αφορμή την πρόσφατη συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου.

Δείτε τι έγραψε:

«Όποιος θέλει τον πιστεύει…

Ας αφήσουμε στην άκρη το λίπος, που πλέει σε μια σούπα πολιτικής φιλοδοξίας, στην τελευταία συνέντευξη του Βαγγέλη Μαρινάκη στον Χατζηνικολάου. Αν και θα πρέπει να ανησυχούμε όλοι γι’ αυτή τη λιπαρή λαιμαργία της εξουσίας και της δημοσιότητας, που κατανοεί την Ελλάδα ως ιδιοκτησία του ολιγάρχη.

Ας μιλήσουμε λίγο για το ψαχνό. Για τις καταγγελίες, τις «αποκαλύψεις», το σενάριο εντέλει, που διέπραξε σ’ αυτή.

Κατ’ αρχήν, όποιος θέλει να μη χαθεί στον λαβύρινθο των ποικίλων σεναρίων του Μαρινάκη, από τον Πετσίτη, μέχρι το Noor1, πρέπει απαραιτήτως να πιάσει το νήμα του εισαγγελέα. Του εισαγγελέα, μάλιστα. Ο ίδιος ο Μαρινάκης συνδέει τις «αποκαλύψεις» του, όπως και τις συστηματικές, εμπαθείς, ακραίες και υβριστικές επιθέσεις στον Τσίπρα και στην κυβέρνηση, με τα μπλεξίματα που έχει με τη Δικαιοσύνη, με τις κακουργηματικές πράξεις στις οποίες φέρεται χωμένος.

Πίσω από τους εισαγγελείς και τους ανακριτές κρύβεται η κυβέρνηση Τσίπρα, λέει και ξαναλέει.

Αυτό είπε και στην τελευταία συνέντευξη.

Σκευωρία κι εδώ. Είναι της μόδας τελευταία. Ο Τσίπρας βάζει τη Δικαιοσύνη να τον κυνηγάει.

Κι αυτόν!

Όποιος θέλει τον πιστεύει.

Γιατί όμως τον έβαλε στο μάτι ο Τσίπρας;

Του ζήτησε, λέει, διά του Παππά, να δανείσει ένα ποσό στον Καλογρίτσα, για να αποκτήσουν δικό «τους» κανάλι, κι αυτός αρνήθηκε.

Μάλιστα.

Του ζήτησε επίσης να τοποθετήσει συριζαίους διευθυντές στα ΜΜΕ του, κι αυτός επίσης αρνήθηκε.

Πάλι μάλιστα.

Κι αφού τόλμησε ως ακέραιος, διαφανής, και έντιμος να αρνηθεί τις χάρες, βάλθηκαν να τον καταστρέψουν.

Του φόρτωσαν πέντε-έξι κακουργήματα.

Ενώ μέχρι τότε ήταν φίλοι.

Όποιος θέλει τον πιστεύει.

Δεν λέει ότι τον εκβίασαν, τον απείλησαν, του μήνυσαν ότι ξέρουν πού μένει, του έταξαν λαγούς με πετραχήλια, ή κάτι τέλος πάντων από όσα συνηθίζονται στον όμορφο κόσμο των λευκών κολάρων και της διαπλοκής. Λέει ότι του ζήτησαν δυο χάρες, αυτός είπε όχι, κι αυτοί τον έβαλαν στα μαύρα κατάστιχα. Διέταξαν εισαγγελείς και ανακριτές να τον κυνηγούν.

Τον έβγαλαν απατεώνα, ναρκέμπορο, εκβιαστή, απαγωγέα, λαθρέμπορο, και άλλα διάφορα.

Για δυο χάρες που δεν τους έκανε.

Όποιος θέλει τον πιστεύει.

Αυτό πρέπει να το εμπεδώσουμε. Είναι το ηθικό δίδαγμα του σεναρίου του. Για να τον τιμωρήσουν γίνονται όλα. Για ασύμμετρα αντίποινα πρόκειται.

Δεν δανείζεις τον Καλογρίτσα, σε στέλνω για ισόβια.

Δεν βάζεις τον διευθυντή που θέλω στα Νέα, σε στέλνω στον Κορυδαλλό.

Κι αφού του φέρθηκαν τόσο σκληρά, αφού έβαλαν τη Δικαιοσύνη, τον Άρειο Πάγο, την εισαγγελία διαφθοράς, να τον καταδιώκει, αποφάσισε κι αυτός να τους τιμωρήσει.

Αντίποινα στα αντίποινα.

Να αποκαλύψει το φαύλο παρελθόν τους. Τόσο φαύλο, ώστε να έχουν καλές σχέσεις μαζί του.

Εσείς τώρα με κυνηγάτε για ηρωίνη, στημένα, και διάφορα εγκλήματα, αλλά κάποτε με είχατε στα ώπα-ώπα. Αυτό βγαίνει από όσα είπε.

Όποιος θέλει τον πιστεύει.

Παρεμπιπτόντως εμφανίζεται να εκτιμά τον εαυτό του τόσο πολύ, ώστε να καταγγέλλει ως ανήθικη, ύποπτη, κολάσιμη, κάθε μη εχθρική, φυσιολογική, ομαλή, και ακόμα χειρότερα φιλική, σχέση μαζί του. Σκεφτείτε τι πρέπει να σκεφτούμε για τις στενές σχέσεις στοργής και τις διαχρονικές κουμπαριές με τους Μητσοτάκηδες, αν δεχτούμε τη λογική του.

Σόδομα και Γόμορρα.

Εδώ πρέπει να τον πιστέψουμε.

Πάμε παρακάτω. Ο Τσίπρας κι ο Παππάς πήγαν να τον μπλέξουν στη διαπλοκή κι αυτός απάντησε με ένα στεντόρειο όχι. Εκάς οι συριζαίοι. Αλλά γιατί κάτι τόσο ειδεχθές, απαίσιο, ανήθικο, αυτός ο έντιμος, ο μη μπροστινός, ο διαφανής, ο πατριώτης, ο μύγα στο σπαθί μου δεν σηκώνω, το άφησε να περάσει έτσι; Γιατί μας το έκρυψε τόσα χρόνια; Γιατί δεν βγήκε αμέσως να ξεσκεπάσει τους υποκριτές; Γιατί άφησε την πατρίδα, την κοινωνία, και τις στρατιές των θαυμαστών του, στο σκοτάδι; Γιατί το κράτησε μυστικό εφτασφράγιστο;

Και γιατί αποφάσισε να προβεί στις καταγγελίες του τώρα;

Δεν είναι η «αναβάθμιση» της κατηγορίας για τα στημένα σε κακούργημα, ούτε οι εκλογές που έρχονται -να βγει η ΝΔ και να τον ξεπλύνει, όπως λένε οι καχύποπτοι- ούτε η προεκλογική ακροδεξιά φρενίτιδα κατά του λεγόμενου ηθικού πλεονεκτήματος, ούτε το σπαθί του Noor1 που κρέμεται πάνω από το κεφάλι του, ούτε τα άλλα νταραβέρια με τη Δικαιοσύνη, ούτε τα μπερλουσκονικά του όνειρα και σχέδια, που τον έσπρωξαν στο απονενοημένο διάβημα με το σκονάκι.

Όχι.

Είναι ο κόμπος που έφτασε στο χτένι. Η έστω καθυστερημένη -πολύ καθυστερημένη όμως- απόφαση να πει την αλήθεια. Η πατριωτική αποφασιστικότητα. Ο πόνος για την ηθική του Τσίπρα. Και τη βάσκανο μοίρα της Ελλάδας, που βρέθηκε στα χέρια ανθρώπων, οι οποίοι κάποτε είχαν φτάσει στην έσχατη κατάπτωση όχι μόνο να του λένε καλημέρα, αλλά και να του ζητούν χάρες.

Χάρες από τον Μαρινάκη!

Τους αξίζει λοιπόν να στηθούν στον πάσσαλο της ατίμωσης, κατά τον ίδιο τον Μαρινάκη. Από τον Μαρινάκη. Κάλλιο αργά, παρά ποτέ.

Όποιος θέλει τον πιστεύει.

Επειδή όμως προσωπικά, όπως και πολλοί άλλοι, δυσκολεύομαι να τον πιστέψω, προτείνω ένα άλλο σενάριο. Που κι αυτό το διαπερνά το νήμα του εισαγγελέα.

Ίδιοι πρωταγωνιστές, αλλά άλλη πλοκή.

Ίδια γεγονότα, αλλά σε άλλη σειρά.

Το σενάριο λοιπόν του Μαρινάκη λέει ότι οι εισαγγελείς πλάκωσαν επειδή δεν έκανε στην κυβέρνηση τη χάρη που του ζήτησε.

Να δανείσει τον Καλογρίτσα.

Και να διορίσει κάποιον δικό της να διατάζει τον Πρετεντέρη.

Το άλλο σενάριο λέει ότι οι εισαγγελείς πλάκωσαν, επειδή δεν του έκανε η κυβέρνηση τη χάρη που της ζήτησε.

Να τον απαλλάξει από τα μπλεξίματα με τη Δικαιοσύνη.

Να τον αποδώσει λευκό -όχι από λευκή σκόνη όμως- στην κοινωνία.

Όπως γινόταν παλιά.

Με τους «άλλους».

Τους ίδιους «άλλους» που ήδη τον διαφημίζουν ως θύμα του ΣΥΡΙΖΑ.

Και απαιτούν όχι από τον ίδιο να καθαρίσει τη θέση του με τη Δικαιοσύνη, αλλά από τη Δικαιοσύνη να καθαρίσει τη θέση της με τις «άδικες διώξεις» του.

Τόσο καλά.

Όποιος θέλει πιστεύει το σενάριο του Μαρινάκη.

Όποιος θέλει πιστεύει το άλλο σενάριο.

Σενάρια είναι και τα δυο.

Εύλογη απορία. Μπορούσε η κυβέρνηση να κάνει κάτι τέτοιο; Να τον καθαρίσει στις εμπλοκές του με τη Δικαιοσύνη;

Δεν μπορούσε, φυσικά.

Ούτε και ήθελε.

Αλλά σημασία δεν έχει τι πιστεύετε εσείς.

Σημασία έχει τι πιστεύει ο ίδιος ο Μαρινάκης.

Εφόσον λοιπόν πιστεύει, και το λέει δημόσια, ότι ο πρωθυπουργός μπορεί να τον κυνηγάει διά της Δικαιοσύνης, τότε ασφαλώς πιστεύει και ότι ο πρωθυπουργός μπορούσε και να τον βγάλει λάδι διά της Δικαιοσύνης.

Στοιχειώδης λογική της σχολής Μαρινάκη.

Που δεν υπολογίζει -η συνείδηση τρέχει πάντα πίσω από την πραγματικότητα- ότι:

Δεν είναι κυβέρνηση σήμερα οι «άλλοι».

Κι ότι:

There is a new serif in town.

Με το σενάριο αυτό, και χωρίς τη χρήση χημικών μέσων, φαιάς προπαγάνδας, και θολού παρασκηνίου -αυτά είναι δικής τους κατασκευής και εμπορίας- εξηγείται:

Και γιατί ο Μαρινάκης έχει στρέψει με τοξική εμπάθεια -και μίσος- τα ΜΜΕ που ελέγχει κατά του Τσίπρα. Το ίδιο και το στρατό των μισθωτών προπαγανδιστών του. Το ίδιο και τη μεγάλη ποδοσφαιρική ομάδα που ελέγχει ως ιδιοκτήτης.

Εκτός αν πιστεύουμε ότι το κάνει για να σώσει την Ελλάδα.

Και γιατί απειλεί και μηνύει εισαγγελείς.

Εκτός αν πιστεύουμε ότι το κάνει για να αποκαταστήσει την τιμή της Δικαιοσύνης.

Και γιατί θυμήθηκε τώρα να μας σερβίρει περσινά -και προπέρσινα- γλυκά σταφύλια, που υποτίθεται ότι έτρωγε κάποτε μαζί με την κυβέρνηση.

Εκτός αν πιστεύουμε ότι έτσι υπηρετεί τη δημοκρατία.

Και στο μέτωπο που έχει ανοίξει, εξέχουσα θέση έχει η επίθεση στο λεγόμενο ηθικό πλεονέκτημα. Αυτό δεσπόζει και στην επίμαχη συνέντευξή του: Κάνουν τους ηθικούς, αλλά είναι τόσο σκάρτοι, που κάποτε είχαν παρτίδες μαζί μου. Και μου ζητούσαν χάρες.

Αυτά προκύπτουν από την κοινή λογική. Και από γεγονότα που έχουν καταγραφεί δημόσια. Όσοι από τους εντολοδόχους του, μαζί και η ΝΔ όπως την έκανε ο Κυριάκος, επιτίθενται στην κυβέρνηση, στον Παππά, και βέβαια στον Τσίπρα, καταπίνοντας αμάσητο το άρες-μάρες σενάριο του Μαρινάκη, καλό θα είναι να περιορίσουν λίγο το πάθος τους, και να δώσουν λίγο χώρο στη λογική. Αλλιώς είναι σίγουρο ότι θα βρεθούν εκτεθειμένοι. Υπάρχουν κι άλλα σενάρια, όπως βλέπετε…

Με σκονάκι Μαρινάκη, προς χρήση από Μαρινάκη, εξάλλου, μπορεί να βγαίνει τσάτρα-πάτρα μια συνέντευξη.

Αλλά με το σκονάκι Μαρινάκη προς χρήση από Μητσοτάκη, είναι βέβαιο ότι θα γίνει η ΝΔ γιουσουφάκι.

Και όλοι ξέρουν με ποιον πασά…»