Στη Θεσσαλονίκη το πλέον σύγχρονο πλοίο διοίκησης του στόλου του Αμερικανικού Ναυτικού

Είναι πράγματι το μοναδικό του είδους του στον κόσμο; «Υπάρχει ένα ακόμη που βρίσκεται στην υπηρεσία του 7ου Στόλου των ΗΠΑ στην Ιαπωνία, αλλά το USS Mount Whitney (LCC 20) είναι εκείνο που δέχεται συχνά εκσυγχρονισμό, καθώς το "αδερφό" πλοίο είναι σε αποστολή 24 ώρες, επτά ημέρες την εβδομάδα» εξηγεί ο αξιωματικός του 6ου Στόλου, που δέχθηκε να μας φιλοξενήσει για "μια βόλτα πάνω στο πλοίο". Η ξενάγηση δε σε συγκεκριμένο τμήμα, το επονομαζόμενο JOC (Joint Operations Command ήτοι Κέντρο Ενοποιημένων Επιχειρήσεων), ή "τζοκ" όπως το αποκαλεί το πλήρωμα, δεν ήταν στο πρόγραμμα, αλλά ευτυχώς τελικά έγινε κατόπιν αιτήματος του ΑΠΕ ΜΠΕ, και έτσι οι επισκέπτες κατάφεραν και είδαν και την καρδιά του πλοίου. Όλα αυτά ενώ το Mount Whitney, η ναυαρχίδα του 6ου στόλου των ΗΠΑ, συμμετέχει στο εορταστικό κλίμα της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της 83η ΔΕΘ.Μιας Διεθνούς Έκθεσης, που έχει τιμώμενη χώρα εκείνη που διαθέτει έναν στόλο 430 περίπου πολεμικών πλοίων, τον ισχυρότερο στον κόσμο. «Είναι μεγάλη ευχαρίστηση για εμένα και το πλήρωμά μου να βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα, ειδικά αυτή την ξεχωριστή εβδομάδα που είναι σε εξέλιξη η Διεθνής Έκθεση, έχουμε την ευκαιρία να ενδυναμώσουμε τις σχέσεις μας με την Ελλάδα και με τα στελέχη των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Είναι πολύ σημαντική η συνεργασία με τις ελληνικές αρχές και για τα δύο κράτη, ιδίως λόγω της γεωστρατηγικής θέσης της Ελλάδας», τόνισε λίγη ώρα πριν όταν υποδέχθηκε τους επισκέπτες ο σχετικά νέος διοικητής (Commanding Officer, CO) του πλοίου πλοίαρχος Robert Aguilar."Τα όπλα μου είναι οι κεραίες μου" είπε χαρακτηριστικά ο διοικητής του πλοίου που στεκόταν στη γέφυρα του Mount Whitney, μέσα σε έναν χώρο που έβριθε καλωδιώσεων σε κάθε σημείο που πιάνει το μάτι, ενώ στο βάθος ήταν σε θέα το παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης. Την ώρα της συνομιλίας και καθώς οι αναφορές γίνονται στο θηλυκό γένος για το πλοίο, ο κ.Aguilar εξηγείται και τονίζει πως στα μάτια του προσωπικά, το πλοίο είναι ένας οργανισμός που έχει ζωή: «Πράγματι, το πλοίο είναι ζωντανό και μπορείτε να ακούσετε τους ήχους της και τις δονήσεις από τον εξοπλισμό της, είναι όμως οι άνθρωποι, το πλήρωμά "της", που "της" δίνουν ζωή» αναφέρει.Η ναυαρχίδα του 6ου Στόλου αγκυροβόλησε το πρωί της Δευτέρας, χωρίς πάντως να έχει επιβεβαιωμένα στον άμεσο διάστημα σχεδιασμό για να συμμετέχει σε κάποια δραστηριότητα με το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό, ακόμη και αν για τη διάρκεια της 83ης ΔΕΘ είναι αγκυροβολημένα στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης δύο σκάφη του. Οι αποστολές όμως που αναλαμβάνει συνήθως ένα πολεμικό σκάφος, που 'μάχεται' με δεδομένα, δεν απαιτούν τη φυσική του παρουσία ακόμη και σε μια άσκηση. "Μπορούμε να στείλουμε και να λάβουμε δεδομένα με ταχύτητες της τάξης των 32Mbits/s" εξήγησε ο πλοίαρχος του πλοίου διοίκησης, που όμως τόνισε πως αυτό δεν είναι το όριο αλλά οι ταχύτητες με τις οποίες επικοινωνεί το Mount Whitney με κάθε άλλο σκάφος αλλά και δύναμη με την οποία θα συνεργαστεί περιορίζονται μόνο από τη διαθεσιμότητα των δορυφόρων.«Δεν έχει ξέρετε τύχει ποτέ να έχουμε δορυφόρους 'αποκλειστικά' για δική μας χρήση» εξήγησε ο κ.Aguilar, που ανέφερε πως σε ιδανικές συνθήκες διαθεσιμότητας δορυφορικών επικοινωνιών δεν υπάρχει όριο στην ταχύτητα των επικοινωνιών του σκάφους. Δεν παραλείπει δε να τονίσει πως το Mount Whitney «μπορεί να έρθει σε επικοινωνία με έναν απλό πολίτη μια χώρας μέχρι και τον ένοικο του Λευκού Οίκου αφού χάρη στα συστήματα μπορεί να συνδεθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ μέχρι και το πιο απομακρυσμένο σημείο στον πλανήτη».Το σκάφος δεν έδεσε για το σύνολο της παραμονής στο λιμάνι της πόλης που το φιλοξενεί εξαιτίας του μήκους του. "Είναι πολύ μεγάλο", εξήγησε πριν την επιβίβαση η αξιωματικός Rose E.Rise στο ΑΠΕ- ΜΠΕ, σύνδεσμος του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού στην Ελλάδα που συνόδευε τους επισκέπτες. Συγκεκριμένα το μόνο σημείο στο οποίο μπορούσε να "δέσει" το εκτοπίσματος 18.500 τόνων σκάφος ήταν η προβλήματα που είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμη και αυτή δεν μπορούσε να είναι διαθέσιμη για πολλές ημέρες. Μεγάλο σκάφος το USS Mount Whitney που κατασκευάστηκε από τα ναυπηγεία Newport News Shipbuilding Drydock Company και τέθηκε σε υπηρεσία το 1971, ενώ έχει συμμετάσχει σε επιχειρήσεις στον Ατλαντικό, τη Μεσόγειο, την Καραϊβική, τον Ινδικό, καθώς και στο Κέρας της Αφρικής. Τον Αύγουστο του 2008 είχε αποσταλεί στη Μαύρη Θάλασσα, προκειμένου να παράσχει ανθρωπιστική βοήθεια σε όσους είχαν πληγεί από τον πόλεμο Ρωσίας - Γεωργίας, ενώ από τον Μάρτιο του 2011 αποτέλεσε το κύριο σκάφος διοικήσεως για τη διεθνή επιχείρηση κατά της Λιβύης σε συγκεκριμένη περίοδο της.Επιστροφή όμως στα άδυτα του JOC όπου δεκάδες οθόνες υπολογιστών και ειδικά τερματικά διασυνδεδεμένα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας σε δύο από τις αίθουσες του σκάφους, όπου επετράπη τελικά η σύντομη παρουσία των ΜΜΕ συνθέτουν μια εικόνα άκρως εντυπωσιακά. Ένα μεγάλων διαστάσεων videowall, τηλέφωνα, συσκευές που θα διασφαλίσουν την ασφάλεια της ηλεκτρονικής και φωνητικής επικοινωνίας και συνθήκες σχεδόν ψύχους με τα παράθυρα να απουσιάζουν. Εδώ δεκάδες χειριστές επικοινωνούν με ότι κινείται πάνω και κάτω από νερό. Είναι το κύριο τμήμα του Mount Whitney που πήρε το όνομα του από την υψηλότερη κορυφή της κεντρικής οροσειράς των ΗΠΑ που είναι αδύνατο να δει κανείς πέρα στην πραγματικότητα και έδιναν την αίσθηση σκηνικού ταινίας δράσης. Χιλιόμετρα καλωδίων συνδέουν όχι μόνο τα τμήματα του Άκρως Απόρρητου όταν είναι σε λειτουργία JOC αλλά και το σύνολο του πλοίου. Ερωτηθείς από το ΑΠΕ ΜΠΕ αν έτσι μπορεί να μεταδοθεί εικόνα και δεδομένα παντού μέσα στο σκάφος ο αξιωματικός του 6ου Στόλου που έχει τοποθετηθεί αυτό το διάστημα στο σκάφος - και δεν αποτελεί, όπως τόνισε, μέλος του πληρώματος, εξηγεί πως αυτό είναι το μεγάλο όπλο του σκάφους. Κάθε σημείο μέσα στα 200 μέτρα του σκάφους που έχει οθόνη και υπολογιστικά συστήματα "μπορεί να εμφανίσει οποιαδήποτε πληροφορία και έτσι δεν χρειάζονται οι μετακινήσεις του προσωπικού".Το πλοίο μπορεί να εκτελεί τις αποστολές από οπουδήποτε για οπουδήποτε στον κόσμο μέσα του δε εργάζονται στρατιωτικοί αλλά και πολίτες με τους πολίτες όμως "να έχουν πρόσβαση μόνο στο μηχανικό μέρος των συστημάτων με τους χειριστές να είναι αποκλειστικά στρατιωτικοί" όπως τόνισε ο αξιωματικός υπεύθυνος για τη λειτουργία του JOC. Πάντως, το ευαίσθητο τού χαρακτήρα των πληροφοριών καθιστά απόλυτα απαγορευτική την πρόσβαση των ιδιωτών στα σημεία χειρισμού, ακόμη και αν τα 150 από τα περίπου 320 συνήθως άτομα που βρίσκονται στο σκάφος είναι πολιτικό προσωπικό. Στο ερώτημα των δράσεων αυτό τον καιρό μέσα στο σκάφος ο αξιωματικός του 6ου Στόλου εξήγησε «αυτή την περίοδο πρέπει να "βγουν" από τα συστήματα του Mount Whitney τα δεδομένα που υπάρχουν από τη μια αποστολή για να "φορτωθούν" εκείνα της επόμενης».Στο κατάστρωμα, όπου έχουν αναλάβει την ξενάγηση ο υποπλοίαρχος Alban Dervishi και οι ειδικοί επιχειρήσεων Adam Villata (IT2) και Michael Visoni (ET2), ένας μεγάλος χώρος είναι άδειος από πλήρωμα και εξοπλισμό. Το μόνο που ξεχωρίζει είναι θόλοι σε ναυτικό γαλάζιο/γκρι χρώμα, γύρω από τους οποίους υπάρχουν ομόκεντροι κύκλοι βαμμένοι με κόκκινο, μέσα στους οποίους απαγορεύεται να πατήσει άνθρωπος όταν τα συστήματα είναι σε λειτουργία. Είναι τα τμήματα της σουίτας επικοινωνιών και μετάδοσης δεδομένων του Mount Whitney, που αν και παραδόθηκε στο Αμερικανικό Ναυτικό στις αρχές της δεκαετίας του '70 δείχνει σαν να βγήκε από ένα ναυπηγείο σχετικά πρόσφατα."Οι αναβαθμίσεις που γίνονται στα συστήματα του σκάφους είναι πολύ συχνές μάλιστα πρόσφατα ολοκληρώθηκε μια νέα" εξηγεί μεταξύ άλλων ο κ.Dervishi που τονίζει όπως και ο αξιωματικός του 6ου Στόλου πως το Mount Whitney, λόγω και της συνεργασίας του με τις χώρες του ΝΑΤΟ, αλλά και άλλες συμμαχικές προς τις ΗΠΑ χώρες έχει τα πλέον σύγχρονα συστήματα για να φέρει σε πέρας την αποστολή του, αποστολή Command, Control, Communications, Computers, and Intelligence (C4I), σε σχέση με οποιοδήποτε πολεμικό σκάφος της υπερδύναμης.Όσο για το ερώτημα της 'πολεμικής', υπό μορφή πυρών και όπλων, δυνατότητας, οι εξαιρετικά επαγγελματίες στο ρόλο τους ως ξεναγού κύριοι Dervishi, Villata και Michael Visoni ανέφεραν πως αυτή δεν είναι απαραίτητη. Το Mount Whitney στη θάλασσα θα συνοδεύεται συνήθως από ένα αντιτορπιλικό ή άλλο υψηλών δυνατοτήτων σκάφος του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και διαθέτει μόνο συστήματα αυτοπροστασίας (κύρια δύο συστήματα προστασίας Close In Weapon Systems (CIWS) τύπου Phalanx, με κύριο σκοπό την αυτοπροστασία και από πυραυλική επίθεση όπως και μερικά πυροβόλα τύπου Bushmaster, αλλά και εκτοξευτήρες φύλλων μετάλλου chaff για αντίμετρα. Όταν αυτό χρειαστεί, μπορεί να φέρει και ένα ναυτικό ελικόπτερο.Κάτω από το κατάστρωμα και μακριά από τη γέφυρα, τις αίθουσες του JOC, αλλά και τα υπόλοιπα τμήματα του πολεμικού πλοίου/κέντρου διαχείρισης δεδομένων, υπάρχει και η καθημερινότητα. Στην ερώτηση για το σύστημα που ξεχωρίζει ως ιδιαίτερα σημαντικό, ο IT2 Adam Villata εξηγεί πως είναι σημαντικό για τη διάθεση και το ηθικό του προσωπικού και του πληρώματος να είναι σε λειτουργία και το σύστημα που παρέχει και τις απλές, τυπικές δυνατότητες επικοινωνίας με τον έξω κόσμο ενώ αν 'πέσει' το συγκεκριμένο σύστημα θα υπάρχει, σε ανθρώπινο επίπεδο, πίεση να αποκατασταθεί σύντομα αφού, όπως κάθε σκάφος, και το Mount Whitney δεν είναι συνεχώς σε αποστολές ή ασκήσεις και τα στελέχη θα νιώθουν απομονωμένα.Λίγο αργότερα και όταν θα έχουν ολοκληρωθεί οι παρουσιάσεις και οι ξεναγήσεις σε όσα τμήματα ήταν αυτό εφικτό να γίνει, ο υποπλοίαρχος Άλμπιν Ντερβίσι θα εξηγήσει από που προέρχεται το επώνυμο του και θα αποκαλυφθεί όπως ήταν ήδη εμφανές από τη σύντομη ξενάγηση πως σε ένα πολεμικό σκάφος όπως αυτό των ΗΠΑ το προσωπικό έλκει την καταγωγή του από τις τέσσερις γωνίες του πλανήτη. Ο κ.Ντερβίσι θα αναφέρει πως στα 15 του χρόνια βρέθηκε με την οικογένεια του από την Αλβανία και τα Τίρανα στις ΗΠΑ όπου έχει την οικογένεια του και εργάζεται στα πλαίσα της καριέρας του ως αξιωματικός ενώ η, λόγω καταγωγής, άριστη γνώση της ιταλικής γλώσσας συχνά τον έχει βοηθήσει στις αποστολές στα πλαίσια του ΝΑΤΟ.Στους διαδρόμους, λίγο πριν φτάσει το ρυμουλκό που θα μεταφέρει τους επισκέπτες αλλά και τους εξοδούχους στην πόλη της Θεσσαλονίκης, θόρυβος από τις μηχανές και τα μηχανήματα αλλά και εξαιρετικές μυρωδιές μαρτυρούν πως η κουζίνα είναι έτοιμη. Έτοιμη να δεχτεί για φαγητό το προσωπικό και όσους μείνουν στο πλοίο για την ημέρα. Στην παρατήρηση μας πως μυρίζει εξαίσια μπροστά στους μάγειρες που έχουν αναλάβει την πολύ σημαντική αυτή λειτουργία ενός σκάφος 200 μέτρων, η απάντηση είναι μερικά χαμόγελα και ένα, δύο λιτά "thank you"...Πηγή: ΑΠΕ