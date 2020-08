Στη Σούδα το τεράστιο ελικοπτεροφόρο των ΗΠΑ USS Hershel «Woody» Williams

Στον κόλπο της Σούδας έφτασε νωρίς το πρωί της Τρίτης το νεότερο ελικοπτεροφόρο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, το USS Hershel «Woody» Williams.

Το αμερικανικό πλοίο-πλωτή βάση έδεσε στο κρηπίδωμα Κ-14 του ναυστάθμου στο Μαράθι, προερχόμενο από την Ιταλία όπου βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες για ανεφοδιασμό.

Το αμερικανικό πολεμικό πλοίο πραγματοποιεί το πρώτο του ταξίδι μετά την καθέλκυσή του τον περασμένο Μάρτιο, έχει μήκος 230 μέτρα και ανήκει στον 6ο στόλο.

Το πλοίο «υποδέχθηκε» με tweet του ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα Τζέφρι Πάιατ, κάνοντας λόγο για τη νεότερη προσθήκη της αμερικανικής παρουσίας στη στρατηγικά δυναμική περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. «Aυτό είναι ένα μεγάλο πλοίο!» δήλωσε δε ο αμερικανός διπλωμάτης σε δεύτερο tweet του.

Welcome to Greece and ⁦@NSA_SoudaBay⁩ #USSHershelWoodyWilliams - the newest addition to the ⁦@USNavyEurope⁩ presence in the strategically dynamic Eastern Mediterranean region https://t.co/vODLcb2fdg