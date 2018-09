Στην Αθήνα το σημαντικότερο γαστρονομικό φεστιβάλ στον κόσμο

Στην Αθήνα έρχεται για πρώτη φορά το σημαντικότερο γαστρονομικό φεστιβάλ στον κόσμο έρχεται και παρουσιάζει την ελίτ της ελληνικής εστιατορικής σκηνής. Πρόκειται για το Taste of Athens, που διοργανώνεται σε περισσότερες από είκοσι μεγάλες μητροπόλεις του κόσμου, μεταξύ των οποίων σε γαστρονομικά διεθνή κέντρα όπως το Λονδίνο, η Νέα Υόρκη, το Παρίσι, το Μιλάνο, το Ντουμπάι, το Μαϊάμι, το Λος 'Αντζελες, το Χονγκ Κονγκ και για πρώτη φορά στην Αθήνα, αποτέλεσμα της επίτευξης πενταετούς συνεργασίας της πλατφόρμας Taste Festivals με την Toposophy.





Ειδικότερα, για τέσσερις ημέρες, από τις 27 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2018, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, δέκα από τα κορυφαία αθηναϊκά εστιατόρια (κάποια εξ αυτών βραβευμένα με αστέρια Michelin) θα εγκαταστήσουν ειδικά διαμορφωμένα κιόσκια, σερβίροντας ένα ειδικό μενού γευσιγνωσίας με μερικά από τα signature πιάτα τους σε προνομιακές τιμές σε μια μεγάλη γαστρονομική γιορτή που αποτυπώνει ιδανικά την ανάδυση της Αθήνας ως σημαντικού διεθνούς γαστρονομικού προορισμού.





Παράλληλα, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του ΚΠΙΣΝ, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να έχουν άμεση επαφή, να μαγειρέψουν και να αλληλεπιδράσουν τόσο με τους ίδιους τους συμμετέχοντες όσο και με διεθνούς φήμης σεφ, να συμμετέχουν σε γευσιγνωσίες, σε σεμινάρια παρασκευής κοκτέιλ από γνωστούς mixologists, καθώς και να περιηγηθούν στα περίπτερα των κορυφαίων food & βeverage προμηθευτών και Ελλήνων παραγωγών.





Όπως δήλωσε ο Justin Clarke, o επικεφαλής του γαστρονομικού τμήματος της IMG, της διοργανώτριας εταιρίας των Taste Festivals, «Το Taste of Athens είναι το πιο πρόσφατο φεστιβάλ που γίνεται μέλος της οικογένειας των Taste Festivals. Όντας 15 χρόνια το κορυφαίο γαστρονομικά γεγονός στον κόσμο, το Taste πάντα προσπαθεί να προσφέρει έμπνευση στους ανθρώπους που αγαπούν το φαγητό, το ποτό και τα εστιατόρια. Ξεκινώντας από το Λονδίνο και αφού έχουμε εξαπλωθεί σε όλο τον πλανήτη με συνολικά 21 φεστιβάλ, στην Ρώμη, στο Σάο Πάολο, στο Σίδνεϊ, το 'Αμστερνταμ και στο Παρίσι, είμαστε ευτυχείς που προσθέτουμε και την Αθήνα στην πλατφόρμα μας. Η Αθήνα έχει πλούσια εστιατορική σκηνή και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τους κορυφαίους σεφ, τα εστιατόρια και τα brands για να προσφέρουμε στους επισκέπτες την καλύτερη δυνατή εμπειρία αναδεικνύοντας την Αθήνα ως ένα σπουδαίο διεθνή γαστρονομικό προορισμό».



Το πρώτο Taste of Athens είναι ένα cashless event, δηλαδή οι επισκέπτες συμμετέχουν στη γαστρονομική εμπειρία αποκλειστικά με τη χρήση της κάρτας τους. Το Taste of Athens υποστηρίζουν μεταξύ άλλων ως finance sponsors η Alpha Bank και η Mastercard και στο πλαίσιο αυτό, οι κάτοχοι καρτών Alpha Bank Mastercard κερδίζουν έκπτωση 20% στο εισιτήριο εισόδου τους στη διοργάνωση.



Πηγή: ΑΠΕ