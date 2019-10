Στο 12ο Περιφερειακό Συμπόσιο Θαλάσσιας Ισχύος στη Βενετία ο Αρχηγός ΓΕΝ

Στο 12ο Περιφερειακό Συμπόσιο Θαλάσσιας Ισχύος το οποίο θα διεξαχθεί στη Βενετία, θα συμμετάσχει ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Νικόλαος Τσούνης ΠΝ (15 - 18 Οκτωβρίου 2019).

Το RSS της Βενετίας διοργανώνεται από το Ναυτικό της Ιταλίας, κάθε δύο χρόνια, εναλλάξ με το “International Seapower Symposium” (ISS), το οποίο διοργανώνεται από το Ναυτικό των ΗΠΑ.

Το κύριο θέμα του RSS 2019 είναι: “Shaping our Navies for the Blue Century”. Σκοπός του εν λόγω Συμποσίου είναι η ενίσχυση της συνεργασίας και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των Αρχηγών των Ναυτικών των συμμετεχουσών χωρών και εκπροσώπων διεθνών οργανισμών επί θεμάτων θαλάσσιας ασφάλειας.