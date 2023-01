Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο προσέφυγε για τον βιασμό της η Γεωργία Μπίκα

Την προσφυγή της στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, κατά του σχετικού Βουλεύματος της Ελληνικής Δικαιοσύνης που αθωώνει τους βιαστές της, κατέθεσε δια του δικηγόρου της, Νίκου Διαλυνά, η Γεωργία Μπίκα από τις 22 Δεκεμβρίου του 2022. Ταυτόχρονα, δια του ιδίου κείμενου και με επεξηγηματικό ηλεκτρονικό μήνυμα, η Γεωργία Μπίκα ενημερώνει ευρωπαϊκούς φορείς για τη μεθοδευμένη απαλλαγή των βιαστών από κάθε κατηγορία. Ενημερώνονται επίσης οι φορείς και οι ευρωπαϊκές γυναικείες οργανώσεις για όλες τις παραλείψεις, τις ελλείψεις, τις αστοχίες και αντιεπαγγελματικές ενέργειες στις οποίες προέβησαν οι Αρχές από την πρώτη στιγμή που η Γεωργία Μπίκα κατέφυγε στο Αστυνομικό Τμήμα του Λευκού Πύργου, την 1η Ιανουαρίου του 2022 για να καταγγείλει τον βιασμός της από τον Βασίλη Λεβέντη, γόνο της γνωστής επιχειρηματικής οικογενείας. Μία οικογένεια που είναι βασικός μέτοχος της πολυεθνικής Coca Cola, αλλά και άλλων μεγάλων επιχειρηματικών σχημάτων.

Δια τη προσφυγής καταγγέλλονται οι αστυνομικοί οι οποίοι δεν ενήργησαν κατά τον νόμο και κατά τις διατάξεις και δεν προέβησαν άμεσα και αποτελεσματικά στις απαιτούμενες ενέργειες ως προς τον εντοπισμό ευρημάτων, με αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμός χρόνος. Καταγγέλλεται η ιατροδικαστική υπηρεσία, η οποία εξαρχής αμέλησε να πραγματοποιήσει τις ενδεδειγμένες, σε τέτοιες περιπτώσεις, εξετάσεις. Καταγγέλλεται η ανακριτική αρχή, η οποία δεν ενήργησε ως όφειλε. Καταγγέλλονται οι εμπλεκόμενοι ιατροδικαστικοί φορείς, οι οποίοι στη συνέχεια ανέλαβαν το έργο του ελέγχου των ευρημάτων. Τέλος, καταγγέλλεται η δικαστική αρχή, η οποία κατέληξε στην αθώωση του (των) βιαστή (βιαστών), χωρίς να δώσει σημασία σε όσα παράνομα και παράτυπα συνέβησαν σε αυτήν την υπόθεση.

Το email (σε μετάφραση στα ελληνικά) που εστάλη από τη Γεωργία Μπίκα σε ευρωπαϊκούς φορείς είναι το εξής:

Το όνομα μου είναι Γεωργία Μπίκα,

Ως αναγνώριση του πολύτιμου έργου σας στον τομέα των Διακρίσεων Φύλου, επικοινωνώ μαζί σας για να ζητήσω την υποστήριξή σας για την πράξη βιασμού που διαπράχθηκε εναντίον μου, στο ξενοδοχείο Met την 1η Ιανουαρίου 2022, η οποία διαπράχθηκε από τον γιο ενός εκ των πλουσιότερων οικογενειών στην Ευρώπη.

Σήμερα στις 29.12.2022 απέστειλα την αίτησή μου κατά του ελληνικού κράτους στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δεδομένου του γεγονότος ότι η υπόθεση απορρίφθηκε αμετάκλητα στα ελληνικά δικαστήρια με την αθώωση των κατηγορουμένων.

Σας καλώ λοιπόν, σεβόμενη το πολύτιμο έργο σας, να με στηρίξετε σε αυτόν τον δύσκολο δρόμο που διανύω, με μοναδικό σκοπό τη δικαίωσή μου.

Δια του παρόντος, επισυνάπτω την αίτηση, την οποία απέστειλα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, γραμμένη στα ελληνικά, καθώς δεν έχω τα χρήματα που απαιτούνται για τη μετάφραση.

Γεωργία Μπίκα».

Διαβάστε το ηλεκτρονικό μήνυμα στην αυθεντική του μορφή:

My name is Georgia Bika,

In recognition of your valuable work in the field of Gender Discrimination, I am contacting you to request your support for the act of rape committed against me , at the Met Hotel on January 1st of 2022, which was committed by a son of one of the richest families in Europe.

Today on 29.12.2022, I sent my application against the Greek state to the European Court of Human Rights, in view of the fact that the case was irrevocably adjourned to the Greek courts with acquittal of the accused.

So I invite you, respecting your valuable work, to support me in this difficult road that I am going through, with the sole purpose of my justice.

I hereby attach the application, I sent to the European Court of Human Rights, written in Greek, as I do not have the money required for the translation.

Georgia Bika».

Το παραπάνω μήνυμα εστάλη, μεταξύ των άλλων φορέων και οργανώσεων, στους εξής:

FEMM Committee

European Women's Lobby

Amnesty International

Gruppo internazionale D.i.Re

Brava NGO

Λάθη και παραλείψεις ερευνά ο εισαγγελέας στην υπόθεση Μπίκα

Σε πείσμα όσων έσπευσαν να θέσουν στο αρχείο την υπόθεση βιασμού της 24χρονης Γεωργίας Μπίκα, κατόπιν αυτεπάγγελτης εισαγγελικής παραγγελίας, ερευνώνται από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Θεσσαλονίκης, λάθη και παραλείψεις στις οποίες υπέπεσαν αστυνομικοί, ιατροδικαστές και η ανακρίτρια που ενεπλάκησαν σε όλη τη διαδικασία.

Είναι όντως δυσεξήγητο το πώς από τη μία πλευρά οι εμπλεκόμενοι στην προανακριτική διαδικασία και στην συνέχεια οι δικαστικοί λειτουργοί οι οποίοι διαχειρίστηκαν την υπόθεση Μπίκα έστειλαν την υπόθεση στο αρχείο, ενώ από την άλλη ο εισαγγελέας παρεμβαίνει αυτεπαγγέλτως διατάσσοντας έρευνα για λάθη και παραλείψεις.

Όντως κάποια πολύ σοβαρά στοιχεία τα οποία ήρθαν σε γνώση του Εισαγγελέα οδήγησαν την εισαγγελική Αρχή σε αυτεπάγγελτη παραγγελία νέας διερεύνησης από την υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων για λάθη και παραλείψεις.

Στις 12 το μεσημέρι της Τρίτης 25 Οκτωβρίου 2022, η Γεωργία Μπίκα βρέθηκε στην Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων προκειμένου να καταθέσει πολυσέλιδο Υπόμνημα δια του οποίου κατηγορούνται για παράβαση καθήκοντος αστυνομικοί του τμήματος Λευκού Πύργου, οι ιατροδικαστές που ενεπλάκησαν καθώς και η ανακρίτρια η οποία διαχειρίστηκε την υπόθεση.

Η ίδια μίλησε στη «Ζούγκλα»:

Επιπροσθέτως κατατέθηκαν δια του υπομνήματος τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν τόσο το ειδικό εργαστήριο της Ελβετίας όσο και το ειδικό εργαστήριο και άμεσος συνεργάτης του Εφετείου Παρισίων. Και τα δύο εργαστήριο εξέτασαν τα δείγματα ούρων που εστάλησαν από την Ελλάδα ενώ ανέλυσαν λεπτομερών όλα τα στοιχεία τα οποία κατέθεσε η Γεωργίας Μπίκα στις ανακριτικές αρχές.

Ο δικηγόρος της Γεωργίας Μπίκα, Νίκος Διαλυνάς, μίλησε και εκείνος στη «Ζούγκλα» αμέσως μετά την κατάθεση του Υπομνήματος στην Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων: