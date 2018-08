Στο Καστελλόριζο το Διεθνές Φεστιβάλ Ιστορικού Ντοκιμαντέρ «Πέρα από τα σύνορα»

Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για ένα από τα σημαντικότερα, ίσως, πολιτιστικά γεγονότα που διοργανώνονται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Και αυτό που κάνει τόσο σημαντικό το εν λόγω πολιτιστικό δρώμενο δεν είναι το μέγεθός του, η φήμη του, το πλήθος του κόσμου, τα μεγάλα ονόματα. Κάθε άλλο θα έλεγε κανείς. Ό,τι το κάνει σημαντικό είναι ο τόπος όπου φιλοξενείται και οι άνθρωποι που βρίσκονται πίσω από τη διοργάνωση.



Στις 26 Αυγούστου 2018, στο ανατολικότερο άκρο της Ελλάδας και της Ευρώπης, στο πανέμορφο και ακριτικό Καστελλόριζο, θα φιλοξενηθεί για τρίτη διαδοχική χρονιά το Διεθνές Φεστιβάλ Ιστορικού Ντοκιμαντέρ Καστελλόριζου «ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ» (Beyond the Borders) που διοργανώνει το Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών (ΙΔΙΣΜΕ).



Εκεί, κάτω από τον έναστρο ουρανό, με θέα το υπέροχο φυσικό λιμάνι του νησιού, στο μέσον της πλακόστρωτης πλατείας και δίπλα σ' ένα από τα μοναδικής αρχιτεκτονικής ομορφιάς σπίτια, Έλληνες και ξένοι προσκεκλημένοι μαζί με τους λιγοστούς ντόπιους κατοίκους θα έχουν τη χαρά να παρακολουθήσουν ένα διαφορετικό φεστιβάλ. Χωρίς προβολείς και κόκκινα χαλιά. Χωρίς μακροσκελείς λόγους. Χωρίς επίσημο ένδυμα και φωτογραφικά φλας.



Κι όμως, η απλότητα του χώρου σε συνεπαίρνει. Οι πράξεις των ανθρώπων μεταμορφώνονται σε αρχοντιά. Η θαλασσινή αύρα σε ταξιδεύει καθώς το ένα μάτι σου κοιτάει τις ταινίες που προβάλλονται και το άλλο κοντοστέκεται στην άκρη του λιμανιού πάνω στο κάστρο. Η συνάντηση αυτή διαφορετικών ανθρώπων που αγαπούν την τέχνη γίνεται μέσα σ' ένα φυσικό περιβάλλον απαράμιλλής ομορφιάς, εκεί, στην άκρη του Αιγαίου και της Ελλάδας. Τα λόγια τους είναι τόσα όσα θα έπρεπε για να περιγράψουν τα νοήματα. Τίποτα σε αυτή συνύπαρξη φύση, τέχνης, πολιτισμού και ανθρώπινης δημιουργίας δεν είναι παραπάνω από όσο θα έπρεπε.



Οι ταινίες που διαγωνίζονται



Μέσα σε αυτό το ιδιαίτερο φυσικό, κοινωνικό και ιστορικό περιβάλλον για τρίτη διαδοχική χρονιά θα διαγωνιστούν συνολικά 17 ταινίες, δέκα ξένες (από Λίβανο, Τουρκία, Αρμενία, Αυστρία, Γερμανία, Σερβία, Παλαιστίνη, Ιαπωνία, Κατάρ και Γαλλία) και επτά ελληνικές. Τέσσερις ταινίες επιλέχθηκαν να προβληθούν στην κατηγορία της ειδικής προβολής κι αυτές είναι: 1. Μικρό μου Καστελλόριζο του Νίκου Καρακώστα (Ελλάδα). 2. Από το σιτάρι στο ψωμί του 3ου Νηπιαγωγείου Αρχαγγέλου Ρόδου (Ελλάδα). 3. Olives Groves in the Aegean του Albert Knechtel και της Carol Drinkwater (Γαλλία). 4. Όσον ζης, του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων (Ελλάδα).



Η ακούραστη γεν. γραμματέας του ΙΔΙΣΜΕ και καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Πόλης, Ειρήνη Σαρίογλου, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ υπογραμμίζει μεταξύ άλλων ότι στόχος των στελεχών και των φίλων του Ιδρύματος είναι το Καστελλόριζο «ν' αποτελέσει τόπο συνάντησης για τους δημιουργούς του ιστορικού και κοινωνικοπολιτικού ντοκιμαντέρ, προσελκύοντας σημαντικούς εκπροσώπους του κινηματογράφου, των γραμμάτων και των τεχνών στο ακριτικό νησί από όλο τον κόσμο».



«Η χρησιμότητα του Φεστιβάλ», συνεχίζει η κ. Σαρίογλου, «δεν περιορίζεται μόνο στην τοπική κοινωνία και στους θερινούς επισκέπτες του. Σε κομβικό σημείο ανάμεσα σε Δύση και Ανατολή, πολύ κοντά στα παράλια της Λυκίας, το Φεστιβάλ προσδοκά και στην περαιτέρω πολιτιστική συνεργασία μεταξύ Καστελλορίζου και Αντιφέλλου (η τουρκική πόλη Κας). Το όραμα του Φεστιβάλ συνοψίζεται στη φράση «να φέρουμε τον κόσμο στο Καστελλόριζο και να μεταφέρουμε το Καστελλόριζο στον κόσμο».

Διεθνές και διαγωνιστικού χαρακτήρα, το Φεστιβάλ απονέμει κάθε χρόνο τέσσερα Βραβεία -με την ευγενική μέριμνα της Βουλής των Ελλήνων- και με την ολοκλήρωσή του ταξιδεύει στην Ευρώπη και την Αυστραλία. Το «Πέρα από τα Σύνορα» τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού (ΥΠΕΞ) και του Δήμου Μεγίστης».



Πηγή: ΑΠΕ