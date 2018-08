Τα Τρίκαλα μία πρότυπη πόλη 5G-Ready

Τον περασμένο Μάρτιο ο δήμος Τρικκαίων, έγινε ο πρώτος δήμος της Ελλάδας, με τεχνολογία 5G. Τότε, στο Δημαρχείο Τρικκαίων υπογράφτηκε προγραμματική συμφωνία ανάμεσα στον δήμο, τη γενική γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και την e-trikala ΑΕ, προκειμένου το επόμενο διάστημα να υλοποιηθούν όλα τα έργα και τα Τρίκαλα να αποτελέσει πόλη πρότυπο και σε αυτόν τον τομέα.



Συγκεκριμένα, η πόλη των Τρικάλων σταδιακά, μετατρέπεται σε μία πρότυπη πόλη 5G-Ready. Αυτό παίρνει «σάρκα και οστά» με την εκπόνηση μελέτης και την εφαρμογή πιλοτικού έργου δωρεάν εγκατάστασης πιλοτικού δικτύου 5G στην πόλη των Τρικάλων.



Οι λύσεις τις οποίες θα προσφέρει στους πολίτες, όπως αναφέρεται, ονομάζονται «Λύσεις Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» και αφορούν σε «έξυπνη» στάθμευση «έξυπνο» φωτισμό, ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο, συλλογή και ανάλυση δεδομένων, λύσεις εξυπηρέτησης του πολίτη και των επιχειρήσεων.



Σήμερα μετά από τέσσερις μήνες, σύμφωνα με δηλώσεις στο ΑΠΕ-ΜΠΕ του δημάρχου Τρικκαίων Δημήτρη Παπαστεργίου, «βρισκόμαστε μπροστά στα δύο επόμενα βήματα. Το πρώτο, η επίλυση ορισμένων νομικών ζητημάτων ως προς το φάσμα. Αυτά, τα επιλύει το υπουργείο. Το δεύτερο, ο στόχος του δήμου Τρικκαίων και εταιρείας κινητής τηλεφωνίας, που υλοποιεί το project στον δήμο μας, να δρομολογήσουμε μια ευρείας κλίμακας, μόνιμη εφαρμογή, και όχι μιας μικρή έκτασης πιλοτική δράση».



Τέλος να σημειωθεί ότι οι δράσεις για το δίκτυο 5G και τους «έξυπνους κάδους» στα Τρίκαλα, παρουσιάστηκαν τον περασμένο μήνα, ως καλή πρακτική από την Ελλάδα, στο Φόρουμ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη - High Level Political Forum 2018/ Agenda 2030, που πραγματοποιήθηκε στον ΟΗΕ.



Σε παράλληλη εκδήλωση/workshop με θέμα το σχεδιασμό «βιώσιμων και έξυπνων», σύγχρονων πόλεων - «Shaping smarter and more sustainable cities: Striving for sustainable development goals» ο δήμος Τρικκαίων παρουσιάστηκε από την εκπρόσωπο της γενικής γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, επικεφαλής του Τμήματος Ευρυζωνικότητας, Σοφία Παπαθανασοπούλου.



Τα Τρίκαλα με το 5G και το Internet of Things (μέσω των «έξυπνων κάδων») απετέλεσαν παράδειγμα για τα όσα προωθεί η Ελλάδα το τελευταίο διάστημα σε επίπεδο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και τεχνολογίας.



