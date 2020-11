Ταχεία ανάρρωση στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο εύχεται ο Γερμανός πρέσβης

Ταχεία ανάρρωση εύχεται στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο ο Γερμανός πρέσβης, Ερνστ Ράιχελ. «Ευχόμαστε στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο ταχεία ανάρρωση και χρόνια πολλά. Παραμένουμε όλοι ασφαλείς, μειώνουμε τις κοινωνικές επαφές, φοράμε μάσκα! Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο είμαστε μαζί» έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter o Ε. Ράιχελ.

Στο tweet του, ο Γερμανός πρέσβης παραθέτει την ανάρτηση του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων ότι ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος εισήχθη στο νοσοκομείο αφού διαγνώστηκε θετικός στον κορωνοϊό.

Ο Αρχιεπίσκοπος νοσηλεύεται σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» με ήπια συμπτώματα κορωνοϊού.



We wish Archbishop #Ieronimos a speedy recovery and χρόνια πολλά. Everybody stay safe, reduce social contacts, wear a mask! We are in this difficult period together🇬🇷🇩🇪🇪🇺 https://t.co/TCKWXDR1DP