«Τέλος στο εμπόριο ανθρώπων» το σύνθημα του φεστιβάλ «Raise your voice» που γίνεται αύριο στην Τεχνόπολη

Να φωνάξουν όλοι «τέλος στο εμπόριο ανθρώπων» καλούν οι διοργανωτές του φεστιβάλ «Raise your voice» (Ύψωσε την φωνή σου) που θα γίνει την Κυριακή 18 Νοεμβρίου στην Τεχνόπολη. Όπως δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μια εκ των επικεφαλής της γιορτής, η Φιόρη Ζαφειροπούλου, ιδρύτρια του κοινωνικού εργοστασίου μόδας SOFFA και συντονίστρια του κινήματος Fashion Revolution στην Ελλάδα «έπειτα από 5 χρόνια επιτυχούς διοργάνωσης δράσεων του Fashion Revolution για την ευαισθητοποίηση κατά της εξαναγκαστικής εργασίας σε πολλές πόλεις στην Ελλάδα και στην Κύπρο και σε 102 κράτη, φέτος αποφασίσαμε να καλέσουμε ως συνδιοργανωτές όλους τους εταίρους μας ΜΚΟ της πρώτης γραμμής και να οργανώσουμε ένα μεγάλο φεστιβάλ».



Όπως επισημαίνει η κ. Ζαφειροπούλου «σύμφωνα με διεθνή στοιχεία (Global Slavery Index) για την παγκόσμια δουλεία το 2018, 40 εκατομμύρια άνθρωποι ζούνε ως μοντέρνοι σκλάβοι με μέσο όρο ηλικίας τα 12 χρόνια, ενώ 25 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως υπόκεινται σε καταναγκαστική εργασία. Υπολογίζεται ότι πάνω από ένα εκατομμύριο από αυτούς ζούνε στην Ευρώπη, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία, η Ελλάδα είναι η δεύτερη πανευρωπαϊκά, με ποσοστό 8 άτομα ανά χίλια να ζει σε συνθήκες δουλείας».



Στο φεστιβάλ έχουν προγραμματιστεί πολλές δράσεις, όπως συναυλίες, χορευτικές παραστάσεις, αγορά ηθικού εμπορίου, ανταλλακτικό παζάρι ρούχων με γυναικεία, αντρικά και παιδικά τμήματα καθώς και σημείο ανακύκλωσης ρούχων, βιωματικά εργαστήρια ενηλίκων που θα δημιουργήσουν τα δικά τους κομμάτια μέσω επαναχρησιμοποίησης ρούχων, ειδικά παιδικά εργαστήρια από παιγνιοθεραπευτές.



Στο μεταξύ, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να μοιραστεί τις ιστορίες των ανθρώπων που βρίσκονται στη πρώτη γραμμή καταπολέμησης του ανθρώπινου εμπορίου, ενώ παράλληλα θα ακούσουν και ιστορίες θυμάτων, θα έρθουν σε επαφή με κοινωνικούς επιχειρηματίες από όλη την Ευρώπη, επαγγελματίες δίωξης εγκλήματος, καλλιτέχνες, πολιτικούς, ακαδημαϊκούς. Θα υπάρχει διερμηνεία σε ελληνικά, αγγλικά, αραβικά και φαρσί. «Έχουμε ετοιμάσει όμως για τους επισκέπτες και γευστικές δημιουργίες σεφ από όλο τον κόσμο μέσα από εγχειρήματα συμμετοχικά και φιλικά προς το περιβάλλον κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Όλες οι δράσεις καθώς και οι συμμετοχές είναι δωρεάν για όλους» τονίζει η κ. Ζαφειροπούλου και υπογραμμίζει ότι το φεστιβάλ «Raise Your Voice» φιλοδοξεί να λειτουργήσει σαν μία πλατφόρμα διάδρασης προσφύγων, μεταναστών και Ελλήνων με στόχο την εξοικείωση, ένταξη και ενημέρωση μέσα από τη ψυχαγωγία. «Στόχος μας είναι να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό στο θέμα της εκμετάλλευσης ανθρώπων και της μοντέρνας δουλείας, να δείξουμε ότι η αλλαγή μπορεί να γίνει, να συνεργαστούμε προς τη δημιουργία μακροχρόνιων λύσεων ώστε οι κοινωνίες μας να γίνουν φορείς αρετής και όλες οι επιχειρηματικές, δημόσιες και ατομικές ενέργειες να είναι ασφαλείς και δίκαιες και τέλος, να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα ξαναγίνουν ποτέ τέτοιες τραγωδίες. Για αυτό και καλούμε τον κόσμο να ενώσει την φωνή του με τους ηθοποιούς Αλέξη Γεωργούλη, Χριστόφορο Παπακαλιάτη, Τόνια Σωτηροπούλου και πολλούς γνωστούς εκπροσώπους του χώρου της τέχνης σε μια γιορτή για τη μάχη καταπολέμησης του ανθρωπίνου εμπορίου μέσα από την τέχνη, τον διάλογο, την μόδα, τον αθλητισμό, τον χορό, την μουσική, τον αθλητισμό, τον ακτιβισμό, την ψυχαγωγία, την κοινωνική επιχειρηματικότητα, τον εθελοντισμό».



Το φεστιβάλ διοργανώνουν οι: Fashion Revolution, RedUmbrella, Α21, ο σκηνοθέτης Κωσταντίνος Μουσούλης, Ελληνική Πλατφόρμα για την Βιώσιμη Ανάπτυξη, No Project, Action For Women, ANKAA Project, Check Point- Θετική Φωνή, Ευρωπαϊκό SOG-TIM. Με την ενεργό συμμετοχή ActionAid Hellas. Γίνεται σε συνεργασία με το υπουργείο Εργασίας, την αμερικάνικη πρεσβεία, τον δήμο Αθηναίων, το υπουργείο Εξωτερικών, την ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και το Ίδρυμα Μποδοσάκη.