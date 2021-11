Τι ισχυρίζεται η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία για το περιστατικό στην «Ταβέρνα του Ζιώγα»

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία προχώρησε στη διενέργεια σεμιναρίων - μαθημάτων για το «Βρογχικό Άσθμα», τα οποία σύμφωνα με ανακοίνωσή της στις 22ας Οκτωβρίου 2021 θα συνεχίζονταν μέχρι το τέλος του μήνα. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η διενέργεια των σεμιναρίων υποστηρίχθηκε από επτά φαρμακευτικές εταιρείες.

«Σας ενημερώνουμε ότι τη Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021 θα διεξαχθεί το δεύτερο μάθημα της Ενότητας «Βρογχικό Άσθμα», του κύκλου Εκπαιδευτικών Μαθημάτων της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας.

Πρόγραμμα Μαθήματος

Συντονίζει: Π. Μπακάκος

18.00-19.00 Βρογχικό Άσθμα - Θεραπεία/ Κ. Πορπόδης

19.00-20.00 Σοβαρό Βρογχικό Άσθμα: Βιολογικές Θεραπείες/ Κ. Σάμιτας

20.00- 20.15 Hot Topic on Covid-19: Anakinra/ Ε. Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης

Την 1η Νοεμβρίου 2021, η ίδια εταιρεία προχωρεί σε νέα ανακοίνωση εξηγώντας ότι κατά τα σεμινάρια που αφορούσαν την «Ομάδα Άσθματος» και που διοργανώθηκαν στην Καλαμπάκα, παρακολούθησαν διά ζώσης πενήντα ιατροί και ειδικευόμενοι παράλληλα με τη διαδικτυακή συμμετοχή. Στο πλαίσιο αυτής της συμμετοχής των πενήντα ιατρών και ειδικευομένων, η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία αναφέρεται και στο επεισόδιο στην Ταβέρνα του Ζιώγα με τον πανελίστα ιατρό Θ. Βασιλακόπουλο.

Διαβάζουμε στην επίσημη ανακοίνωση: «Το μεσημέρι της 30ης Οκτωβρίου 2021 ομάδα 15 περίπου ιατρών που παρακολουθούσαν το σεμινάριο, ανάμεσα τους και ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ε., γευμάτισαν σε εστιατόριο της περιοχής. Στη διάρκεια του γεύματος που έλαβε χώρα σε κλειστό χώρο παρατήρησαν ότι δεν γινόταν έλεγχος πιστοποιητικών εμβολιασμού. Πριν δε την αποχώρηση τους ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ε. χρησιμοποιώντας το θεσμικό του ρόλο, με απόλυτα ευγενικό και περισσότερο συμβουλευτικό τρόπο, αποφάσισε να συζητήσει το θέμα με τους ιδιοκτήτες του εστιατορίου τονίζοντας τους την σημασία της περιοχής για το τουριστικό χάρτη και ότι θα πρέπει ως υπεύθυνοι της επιχείρησης να περιφρουρούν πρώτοι τη δημόσια υγεία και την ίδια τους την επιχείρηση. Δεν υπήρξε κανένας ελεγκτικός ρόλος και η προσέγγιση ήταν απόλυτα συμβουλευτική και καλοπροαίρετη. Η αντίδραση όμως του καταστήματος ήταν δυσανάλογη της προσέγγισης και οδήγησε σε μια αντιπαράθεση που περιείχε και πράξεις βίας σωματικής και λεκτικής ιδιαίτερα απέναντι στο πρόσωπο του καθηγητή κ. Θ. Βασιλακόπουλου.

Η Ε.Π.Ε. καταδικάζει απερίφραστα τις τακτικές αυτές από όπου και αν προέρχονται, καλεί δε όλη την κοινωνία να συστρατευτεί ενεργά στο αγώνα κατά της πανδημίας, να προστατέψει τη δημόσια υγεία και να κατανοήσει ότι όλοι μαζί αγωνιζόμαστε για ένα στόχο και σε αυτή τη προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς».

Ας θυμηθούμε λίγο τις εταιρείες που υποστήριξαν το σεμινάριο με την «Ομάδα Άσθματος» το οποίο αν και διαδικτυακό διοργάνωσε και διά ζώσης συμμετοχή πενήντα ιατρών στην Καλαμπάκα.