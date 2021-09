Το ΑΚΚΕΛ αποκαλύπτει βίντεο τηλεδιάσκεψης όπου «γιατροί» και μαρκετίστες συζητούν τακτικές εκφοβισμού για να πετύχουν εμβολιασμούς

Μια διαρροή στη νοσοκομειακή εταιρεία Novant Health System, που περιλαμβάνει το Περιφερειακό Ιατρικό Κέντρο New Hanover στο Wilmington της Βόρειας Καρολίνας, συνέβαλε στην αποκάλυψη ενός βίντεο από τηλεδιάσκεψη Zoom, όπου «γιατροί» και μαρκετίστες συζητούν μεταξύ άλλων και τρόπους εκφοβισμού των πολιτών, ώστε να τους επιβάλλουν εμβολιασμό.

Αποκαλύπτει γιατρό που αρχικά αναρωτιέται πώς να αυξήσει τον αριθμό των ασθενών COVID-19 στον πίνακα ελέγχου του νοσοκομείου. Εκφοβισμό με ακριβώς ίδιες μεθόδους και λόγια που οι «ειδικοί» στην Ελλάδα προσπαθούν να κάνουν το ίδιο, ότι θα πεθάνουν κ.λπ., όπως επίσης αποδείχθηκε και με άλλο βίντεο που διέρρευσε στο Ισραήλ με υπουργούς που μιλούν πάλι για εκφοβισμό. Δηλαδή δεν έχουμε καθαρές ιατρικές αξιολογήσεις αλλά διεθνές συντονισμένο δίκτυο επιβολής φόβου που χρησιμοποιεί τα ίδια «όπλα»:

«Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πιο απότομοι, πρέπει να είμαστε πιο δυνατοί [σε πίεση], πρέπει να πούμε κάτι που θα βγει, αν δεν εμβολιαστείς, ξέρεις ότι θα πεθάνεις», «Ας είμαστε πραγματικά απότομοι με αυτούς τους ανθρώπους )ανεμβολίαστους)» ("I think we have to be more blunt, we have to be more forceful, we have to say something coming out, if you don’t get vaccinated, you know you are going to die", "Let’s just be really blunt to these people").