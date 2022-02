Το δημαρχείο της Θεσσαλονίκης μετατρέπεται σε στρατηγείο της CIA

Η Θεσσαλονίκη μπαίνει για μια ακόμη φορά τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο του παγκόσμιου κινηματογραφικού ενδιαφέροντος καθώς θα «πρωταγωνιστήσει» στο γύρισμα μιας διεθνούς παραγωγής. Πρόκειται για την ταινία «Τhe Bricklayer» με πρωταγωνιστή τον Aaron Eckhart. Μάλιστα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων το δημαρχείο της πόλης θα μετατραπεί σε στρατηγείο της CIA.

Η Θεσσαλονίκη επιλέχθηκε μεταξύ Βερολίνου και Άμστερνταμ για να γίνουν τα γυρίσματα της ταινίας Τhe Bricklayer με πρωταγωνιστή τον Aaron Eckhart, στο πλευρό του οποίου θα βρίσκεται η Nina Dobrev, αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στον Μάρτιο και τα οποία θα διαρκέσουν περίπου δύο μήνες.

Σκηνοθέτες, παραγωγοί, ηθοποιοί και 3.000 κομπάρσοι ετοιμάζονται να πρωταγωνιστήσουν για άλλη μια φορά, στην πόλη. Χαρακτηριστικά τοπόσημα της Θεσσαλονίκης για δυο μήνες θα αποτελέσουν φόντο στην τρίτη κινηματογραφική παραγωγή των τελευταίων ετών στην πόλη, τα γυρίσματα της οποίας ξεκινούν το Μάρτιο. Εμβληματικά σημεία της πόλης, από την Πλατεία Αριστοτέλους μέχρι την Πλατεία Χρηματιστηρίου, σημαντικές εγκαταστάσεις και υποδομές θα πρωταγωνιστήσουν σε μία εντυπωσιακή ταινία δράσης, προβάλλοντας τη σύγχρονη ταυτότητα της Θεσσαλονίκης, ενισχύοντας την εξωστρέφεια της πόλης. Τα γυρίσματα θα πραγματοποιούνται σε ώρες ώστε να υπάρχει η λιγότερη δυνατή ταλαιπωρία για τους κατοίκους της πόλης.

«Σε απόλυτη συνεργασία με την παραγωγή και την Τροχαία θα συμβάλλουμε, για να αποκομίσουμε τα οφέλη για την προβολή και εξωστρέφεια της πόλης στο εξωτερικό» δηλώνει η αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού δήμου Θεσσαλονίκης Μαρία Καραγιάννη.

Το δημαρχείο…. στρατηγείο της CIA

Η προετοιμασία της τρίτης κινηματογραφικής παραγωγής στην πόλη της Θεσσαλονίκης έχει ήδη ξεκινήσει, με την πολύτιμη αρωγή και αμέριστη συνδρομή του FILM OFFICE Δήμου Θεσσαλονίκης. Στην ταινία δράσης, μεταξύ άλλων, θα πρωταγωνιστήσει και το Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, το οποίο θα μετατραπεί σε στρατηγείο της CIA. Το σενάριο της ταινίας το οποίο υπογράφουν οι Hanna Weg (Septembers of Shiraz) και Matt Johnson (Into the Blue) έχει να κάνει με δράση. Κάποιος εκβιάζει τη CIA δολοφονώντας ξένους δημοσιογράφους, κάνοντάς το να μοιάζει ότι η Υπηρεσία είναι υπεύθυνη. Καθώς ο κόσμος αρχίζει να ενώνεται προς τις ΗΠΑ, η CIA ανακαλεί τον κορυφαίο –αλλά και επαναστάτη– πράκτορά της, αναγκάζοντάς τον να αντιμετωπίσει το περιπετειώδες παρελθόν του, καθώς αποκαλύπτει παράλληλα μια διεθνή συνωμοσία.

Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Renny Harlin, ο οποίος έχει σκηνοθετήσει μεταξύ άλλων και τις ταινίες “Die Hard 2”, “Cliffhanger” και “Long Kiss Goodnight”.

Σημειώνεται ότι σήμερα ο Αμερικανός παραγωγός της εταιρίας κινηματογραφικών παραγωγών του Hollywood, Millennium Media, Robert Van Norden μαζί με τον σκηνοθέτη βρίσκονται στην πόλη της Θεσσαλονίκης όπου έχουν συναντήσεις τόσο στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης όσο και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Πηγή: Grtimes