Το Φορητό Πλανητάριο στην Κέρκυρα

Την έλευση του Φορητού Ψηφιακού Πλανητάριου - Planetarium On The Go στην Κέρκυρα, γνωστοποίησε η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου, καλώντας μικρούς και μεγάλους να γνωρίσουν τον έναστρο ουρανό μέσα από μία μοναδική οπτικοακουστική διδακτική εμπειρία.







Τo ραντεβού ορίστηκε την Πέμπτη 6 και την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου στην πλατεία Δημαρχείου (San Giacomo).Το Φορητό Ψηφιακό Πλανητάριο Planetarium on the Go (μοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα), μια ημιμόνιμη φορητή κατασκευή σταθερού θόλου με καρέκλες για τους θεατές, ταξιδεύει σε όλη τη χώρα προσφέροντας στους θεατές ένα συναρπαστικό ταξίδι στο αχανές διάστημα, μέσα από την προβολή ψηφιακών παραστάσεων ημισφαιρικής οθόνης πλήρους θόλου (360ο).





























Παράλληλα με τις προβολές, θα γίνεται και παρατήρηση με τηλεσκόπιο του Ηλίου κατά τη διάρκεια της ημέρας και του έναστρου ουρανού το βράδυ, εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες.Χωρητικότητα Πλανητάριου: Το Πλανητάριο διαθέτει 38 καρέκλες και μπορεί να φιλοξενήσει περί τους 45 θεατές σε κάθε προβολή, με τους πλέον των 38 θεατών να κάθονται σε μαξιλαράκια.Κρατήσεις πρωινών προβολών για τις σχολικές τάξεις θα γίνονται στο τηλέφωνο 2661362147 (Γραφείο Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής ) από τις 10:00 έως τις 14:00 δηλώνοντας τον αριθμό των θεατών και την ώρα προβολής.Πηγή: corfunews.gr