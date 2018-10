Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με το University of Illinois στο Σικάγο

Πενταετή συμφωνία συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο του Ιλινόις στο Σικάγο (University of Illinois at Chicago) υπέγραψε το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, στην οποία προβλέπονται ανταλλαγή φοιτητών και καθηγητών ανάμεσα στα δυο ιδρύματα, κοινά εκπαιδευτικά προγράμματα, κοινές ερευνητικές δραστηριότητες, καθώς και ανταλλαγή ακαδημαϊκού υλικού.



Όπως δήλωσε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Άγγελος Κότιος, με τη συμφωνία αυτή «διευρύνεται η δυνατότητα πρόσβασης των καθηγητών και φοιτητών του Πανεπιστημίου Πειραιώς στο υψηλής ποιότητας αμερικανικό επιστημονικό περιβάλλον και μάλιστα στην πόλη του Σικάγο, που έχει έντονο το ελληνικό στοιχείο, και έτσι εμπεδώνεται η εκπαιδευτική και ερευνητική συνεργασία του Πανεπιστημίου Πειραιώς με ένα από τα μεγαλύτερα και πλέον δραστήρια ακαδημαϊκά ιδρύματα των Ηνωμένων Πολιτειών».



Η συμφωνία υπογράφηκε από τους καθηγητές Χρήστο Αμοιρίδη, πρύτανη του Πανεπιστημίου του Ιλινόις, και Αριστοτέλη Τζιαμπίρη, πρόεδρο του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.



Παράλληλα, έγιναν επαφές της αντιπροσωπείας του Πανεπιστημίου Πειραιώς με το Ελληνοαμερικανικό Συμβούλιο Ηγεσίας (Hellenic American Leadership Council ή HALC) και το Συμβούλιο για Διεθνείς Υποθέσεις της πόλης του Σικάγο (Chicago Council for Global Affairs).