Το πείραμα της Ολλανδίας για τον τουρισμό στην Ελλάδα

Ένα πρωτότυπο πείραμα ετοιμάζει η Ολλανδία, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο τουρισμός είναι εφικτός κατά τη διάρκεια της πανδημίας στα ελληνικά νησιά και κατά πόσο θα υπάρξει ή όχι διασπορά του Covid-19.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το BBC, ολλανδικό ταξιδιωτικό πρακτορείο θα στείλει περίπου 200 τουρίστες στο νησί της Ρόδου για all inclusive διακοπές οκτώ ημερών, στη δελεαστική τιμή των 399 ευρώ το άτομο.

A holiday with a serious purpose 🏖️



Dutch travel firm will take nearly 200 people for an eight-day holiday in Greece to see if tourism is feasible during the pandemic https://t.co/f8z1bHZ4xR