Τραγωδία στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Τραγικός ήταν ο απολογισμός από την ανατροπή βάρκας στην οποία επέβαιναν πρόσφυγες, στη θαλάσσια περιοχή των Νενήτων, λίγο έξω από τη Χίο.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τον υπουργό Μετανάστευσης Νότη Μηταράκη, τέσσερα παιδιά, ηλικίας από 3 έως 14 ετών, έχασαν τη ζωή τους. Ένα άτομο εξακολουθεί να αγνοείται και συνεχίζονται οι έρευνες με πλωτά και εναέρια μέσα για τον εντοπισμό του, ενώ 22 (14 άνδρες, επτά γυναίκες και ένα παιδί) έχουν διασωθεί.



Πληροφορίες αναφέρουν πως η βάρκα βυθίστηκε ενώ οι μετανάστες προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό Χίου - Τσεσμέ και να αποβιβαστούν στις ακτές του νησιού. H λέμβος που τους μετέφερε έγινε αντιληπτή στις 8.45 το πρωί από περιπολικό του Λιμεναρχείου Χίου, σε απόσταση επτά χιλιομέτρων από τις ακτές, ενώ πέντε λεπτά αργότερα ξεκίνησε η επιχείρηση διάσωσης.

«Αυτή είναι η πραγματικότητα της εκμετάλλευσης μεταναστών από εγκληματικές συμμορίες στο Αιγαίο. Αδίστακτοι λαθρέμποροι θέτουν σε κίνδυνο ζωές σε βαριά φορτωμένες, μη αξιόπλοες λέμβους, στα ανοιχτά της Χίου. Παρά τις προσπάθειες της Ελληνικής Ακτοφυλακής, τέσσερα παιδιά -όλα μεταξύ 3 και 14 ετών- επιβεβαιώθηκαν νεκρά, ένα άτομο αγνοείται, 22 διασώθηκαν και νοσηλεύονται. Οι τουρκικές Αρχές πρέπει να κάνουν περισσότερα για να αποτρέψουν την εκμετάλλευση από εγκληματικές συμμορίες. Αυτές οι διελεύσεις δεν πρέπει ποτέ να επιτρέπονται», ανέφερε στην ανάρτησή του στο Twitter ο Νότης Μηταράκης.

