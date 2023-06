Τσούνης: Οι ΗΠΑ και η Ελλάδα είναι φυσικοί εταίροι στην εκπαίδευση

Συνάντηση με την ηγεσία των ελληνικών δημοσίων πανεπιστημίων για την περαιτέρω προώθηση των ελληνοαμερικανικών ακαδημαϊκών συνεργασιών, φιλοξένησε στην κατοικία του ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Γιώργος Τσούνης.

«Είναι σαφές γιατί οι ΗΠΑ και η Ελλάδα είναι φυσικοί εταίροι στην εκπαίδευση. Μας ενώνουν οι κοινές δημοκρατικές αξίες και η δέσμευση για ίσες ευκαιρίες για όλους. Είναι τιμή να φιλοξενήσουμε την ηγεσία των ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων, για να συζητήσουμε πώς μπορούμε να προωθήσουμε περαιτέρω τις ελληνοαμερικανικές ακαδημαϊκές συνεργασίες» έγραψε για τη συνάντηση, σε ανάρτησή του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αμερικανός πρέσβης.

It's clear why the U.S. and Greece are natural partners in education. We're united by shared democratic values and a commitment to equal opportunity for all. Honored to host leadership of Greek public universities to discuss how we can further advance 🇺🇸🇬🇷 academic partnerships. pic.twitter.com/jb5LlnzGYi