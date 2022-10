Δείτε σε βίντεο τις βιαιότητες της τουρκικής ακτοφυλακής κατά των μεταναστών

Bίντεο ντοκουμέντο που τράβηξε πρόσφυγας ο οποίος διασώθηκε από την ελληνική ακτοφυλακή, εκθέτει την Τουρκία. Το σχετικό βίντεο ανάρτησε ο Νότης Μηταράκης στον λογαριασμό του στο twitter.

Στα πλάνα φαίνεται άνδρας της τουρκικής ακτοφυλακής να σπρώχνει βίαια ομάδα μεταναστών αντί να πραγματοποιεί διάσωση.

Footage from Turkish coastguard violently pushing forward migrants to Greece, in violation of international law and the EU joint statement. This video was filmed by a refugee who was saved by 🇬🇷. It is further proof of the instrumentalization of migration flows by 🇹🇷 #migration pic.twitter.com/sXG74VxBYo