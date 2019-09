Ένα βίντεο από τη χθεσινή επιχείρηση εκκένωσης κτηρίου στην οδό Αχαρνών δόθηκε στη δημοσιότητα μέσω social media.

Στο οπτικοακουστικό υλικό καταγράφεται μεγάλη αστυνομική δύναμη να βρίσκεται έξω από το κτήριο που τελούσε υπό κατάληψη να επιχειρεί την εκκένωσή του.

Στο κτήριο διέμεναν μετανάστες, ανάμεσά τους και παιδιά.

Evacuacion de la escuela okupada en Aharnon.

Second School evicted #refugeesgr

Lot of families with nowhere to go @Refugees_Gr pic.twitter.com/Q1OUdkEP56