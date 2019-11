Βομβαρδιστικό B-52 προσγειώθηκε για πρώτη φορά στη Σούδα

Στρατηγικό βομβαρδιστικό Β-52 προσγειώθηκε για πρώτη φορά στη Σούδα.

Η προσγείωση όπως αναφέρεται στον λογαριασμό της Αεροπορικής Βάσης της Σούδας στο Twitter, πραγματοποιήθηκε λόγω των αντίξοων καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στον προορισμό όπου κατευθυνόταν το βομβαρδιστικό, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να συνεχίσει προς στιγμήν το ταξίδι του.

Check out these photos of our unexpected, but welcome, visitor this week!



A #B-52 #Stratofortress bomber was diverted to land @NSA_SoudaBay due to adverse weather at its destination - marking the first time a B-52 landed here.@USEmbassyAthens @HQUSAFEPA pic.twitter.com/1V0OymH9xB