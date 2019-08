Βρετανίδα travel blogger συνελήφθη στο μουσείο της Ακρόπολης

Μία Βρετανίδα travel blogger κατήγγειλε την αστυνομία για ρατσισμό, υποστηρίζοντας ότι συνελήφθη την Παρασκευή (1/8) στο μουσείο της Ακρόπολης εξαιτίας του φορέματος που φορούσε.

Η καταγγελία για τη σύλληψη της Adebola Sowemimo έχει λάβει διαστάσεις στο Twitter, καθώς άλλοι τάσσονται υπέρ της και άλλοι υποστηρίζουν ότι το ντύσιμό της ήταν απρεπές.

«Πήγα στην Ακρόπολη στην Αθήνα σήμερα και με έδιωξαν από το μουσείο επειδή είχα ακατάλληλο ντύσιμο. Αυτό φορούσα», έγραψε αρχικά στον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter και πρόσθεσε: «Με συνέλαβε η ελληνική αστυνομία με ψευδείς κατηγορίες. Η ελληνική αστυνομία με έχει υπό κράτηση. Ο ρατσισμός στα καλύτερά του».

I went to the @acropolis in Athens today and I was pushed out of the musem because I was apparently wearing inappropriate clothing. This is what I wore pic.twitter.com/mHyXKFbQlU