Χαλαρώνει η πίεση στον Έβρο μετά τη συμφωνία Πούτιν-Ερντογάν

Από νωρίς το πρωί της Παρασκευής και λίγες μόνο ώρες μετά την υπογραφή συμφωνίας Πούτιν-Ερντογάν για το Ιντλίμπ διαπιστώθηκε μεθοδευμένη εκκένωση πρόχειρων καταυλισμών μεταναστών και προσφύγων στην περιοχή της Αδριανούπολης και συγκεκριμένα στο Pazarkule.

Σύμφωνα με πληροφορίες δημοσιογράφων, οι μετανάστες προωθήθηκαν προς την Κωνσταντινούπολη. Την εικόνα αυτή μεταδίδει και η ανταποκρίτρια της Deutsche Welle στην περιοχή, η οποία βρίσκεται σε τουρκικό έδαφος. Την ίδια εικόνα μεταδίδουν ξένοι, αλλά και Έλληνες ανταποκριτές από την Κωνσταντινούπολη, καθώς και από την Άγκυρα.

Το κλείσιμο του τουρκικού συνοριακού φυλακίου στη θέση Καστανιές μετέδωσαν δημοσιογραφικές πηγές από την Αδριανούπολη.

Παρατηρείται ήδη από χθες μια σημαντική επιβράδυνση, αν όχι ανακοπή, και των μεταναστευτικών ροών προς τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Την Πέμπτη, επί παραδείγματι, οι ροές ήταν σχεδόν μηδενικές. Επισημαίνεται πως ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας Σουλεϊμάν Σοϊλού είχε αναφέρει σε συνέντευξή του την Τετάρτη το βράδυ στο CNN Turk πως ο Ταγίπ Ερντογάν τού έχει δώσει εντολή να διατηρήσει τη φύλαξη των τουρκικών παραλίων και να μην επιτρέψει τη μαζική μεταφορά προσφύγων και μεταναστών με λέμβους προς τα ελληνικά νησιά.

Κανείς δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει τα λεγόμενα του Τούρκου υπουργού. Ενδεχομένως η ανακοπή των μεταναστευτικών ροών να οφείλεται στις καιρικές συνθήκες.

Σημειώνεται πως, αν και δεν υπήρχε πίεση από ομάδες μεταναστών στις Καστανιές του Έβρου, στις 07:30 το πρωί εξαπολύθηκε από την τουρκική πλευρά επίθεση με ρίψη δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου λάμψης προς τις θέσεις που έχουν καταλάβει οι μονάδες της ελληνικής αστυνομίας, των συνοριοφυλάκων και του ελληνικού στρατού.

Η κινητικότητα αυτή κράτησε περίπου μία ώρα. Οι ελληνικές δυνάμεις ασφαλείας επιστράτευσαν την «Αύρα», η οποία εκτόξευσε νερό υπό πίεση, και μετά από λίγο τα πράγματα εξομαλύνθηκαν. Παρατηρήθηκε επίσης και έντονη χρήση drones από την τουρκική πλευρά.

Η ανταποκρίτρια της Deutsche Welle Julia Hahn μεταδίδει από τη συνοριογραμμή πως ο καταυλισμός του Pazarkule έχει αδειάσει και πως οι μετανάστες έχουν αποχωρήσει με λεωφορεία.

Δείτε την ανάρτησή της στο Twitter:

The same area this morning: Completely empty. A police officer just told us: The refugees & migrants were moved in busses to Turkey’s Pazarkule border crossing with Greece last night. He said he can’t elaborate further. Difficult to get a full picture of the situation here. pic.twitter.com/EFYTthBv6I