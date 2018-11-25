Χωρίς ρεύμα περιοχές σε πέντε δήμους της Θεσσαλονίκης
Πρώτη καταχώρηση: Κυριακή, 25 Νοεμβρίου 2018, 08:01
Χωρίς ρεύμα θα παραμείνουν σήμερα Κυριακή 25 Νοεμβρίου περιοχές σε πέντε δήμους της Θεσσαλονίκης.
Συγκεκριμένα, έχουν προγραμματιστεί διακοπές ρεύματος στους δήμους Θεσσαλονίκης, Θέρμης, Δέλτα, Αμπελοκήπων- Μενεμένης και Παύλου Μελά.
Αναλυτικά, όλες οι περιοχές που θα μείνουν χωρίς ρεύμα, συγκεκριμένες ώρες της ημέρας:
1) 8:00:00 πμ έως12:00:00 μμ Δ. ΘΕΡΜΗΣ Δ.Δ. ΘΕΡΜΗΣ ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ PURIPLAST
2) 8:00:00 πμ έως 1:00:00 μμ Δ. ΔΕΛΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΜΩΥΣΙΑΔΗ, ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ, ΧΑΡΟΥΛΗ, ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ, ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ, ΖΑΚ ΑΕ, ΑΛ ΧΑΤΙΜΠ ΡΑΦΙΦ, AUTOFORUM, ΝΕΣΤΩΡΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΆΝΑΣΤΑΣΙΟΥ - ΠΑΙΖΑΝΗΣ, ΒΑΡΝΑΛΗΣ, ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, BETOCEL, ΕΜΣΚΑ, ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ, ΙΒΟΥΣΗ, ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΠΕ, ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ, ΠΑΥΛΙΔΗΣ, ΦΟΠ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ, ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ, ΠΑΜΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ, ΜΟΚΟ ΑΕ, ΒΟΥΣΤΑΣΙΟ ΔΙΑΚΑΚΗ, ΧΟΙΡ/ΣΙΟ ΣΟΥΜΑΡΑ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΟΥΘ Κ9 - 22 - 23 - Γ1 - Κ1 - Κ13, ΔΕΞ.ΚΑΘ/ΣΕΩΣ ΟΥΘ.
3) 8:00:00 πμ έως 2:00:00 μμ Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΠΙ ΤΙΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΝΟΥΜΕΡΑ ΑΠΟ 90 - 100, ΜΗΤΡ ΓΕΝΑΔΙΟΥ - ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ
4) 8:30:00 πμ έως 11:30:00 πμ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΟΙ ΜΠΟΣΚΟΥ, ΤΕΧΝΟΚΑΤ, SUPER GAS, ΤΣΙΩΛΑΣ, MAMIDOIL, SHELL. MAMIDOIL - JETOIL & ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 4 ΟΑΘ. Λειτουργία
5) 8:30:00 πμ έως 11:30:00 πμ Δ. ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΖΟΡΜΠΙΔΗΣ, ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝΑ ΑΕ. Λειτουργία
6) 1:00:00 μμ έως 4:00:00 μμ Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 104, 106, 108, 110, 112, ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΜΕ ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΩΝΙΑ, ΤΗΝ ΟΔΟ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΑΤΤΗ, ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΟΥΚΟΥΦΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΩΝΙΑ ΜΕ ΣΤ.Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΓΙΑ 30 ΛΕΠΤΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΙΣΑ ΩΡΑ(13.00 - 16.00).
Πηγή: thestival.gr
Τελευταία ενημέρωση: Κυριακή, 25 Νοεμβρίου 2018, 08:01