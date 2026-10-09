Έμπρακτη στήριξη στον θεσμό της εθελοντικής στράτευσης των γυναικών, προσφέρει το γραφείο στήριξης στελεχών και οπλιτών της ΑΣΔΗΜ, εντάσσοντας τις εθελόντριες οπλίτες σε δράσεις ενημέρωσης και φροντίδας του προσωπικού.

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην πρόσκληση και την ενεργή συμμετοχή των νέων γυναικών που υπηρετούν ως εθελόντριες οπλίτες στη Θεσσαλονίκη, στην εκδήλωση ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026, στο Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρει το kranosgr.com, η εκδήλωση διοργανώθηκε από την ΑΣΔΗΜ και το Γραφείο Στήριξης Στελεχών και Οπλιτών, με διοργανώτρια τη Δρ. Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας, Συνταγματάρχη ΥΝ Καραθανάση Κωνσταντινιά, μετά από έγκριση του Διοικητή της ΑΣΔΗΜ, Αντιστράτηγου Γρηγόριου Μπουντλιάκη.

Απευθυνόταν σε γυναίκες στελέχη όλων των βαθμών από τους τρεις Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν στη Θεσσαλονίκη, με ιδιαίτερη μέριμνα για τις νεότερες γυναίκες που έχουν ενταχθεί στον Στρατό Ξηράς μέσω του νέου θεσμού.

Οι εθελόντριες οπλίτες προσκλήθηκαν και συμμετείχαν ενεργά, έχοντας την ευκαιρία να ενημερωθούν για ένα ζήτημα που αφορά άμεσα την υγεία τους. Η παρουσία τους αποτυπώνεται και στη φωτογραφία που δημοσιοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η ομιλήτρια της εκδήλωσης, Γιώτα Σασοπούλου.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αναδεικνύει τη σημασία της στήριξης των νέων γυναικών από τα πρώτα βήματα της στρατιωτικής τους διαδρομής. Η ένταξή τους στις Ένοπλες Δυνάμεις συνοδεύεται από συμμετοχή σε δράσεις που ενισχύουν την ενημέρωση και τη φροντίδα τους.

Κεντρική ομιλήτρια ήταν η Γιώτα Σασοπούλου, γενική χειρουργός, ειδικός παθήσεων μαστού και διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με μεταπτυχιακές σπουδές στην Αισθητική Ιατρική.

Διαθέτει σημαντική εκπαιδευτική εμπειρία, έχοντας διδάξει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στη Σχολή Αστυφυλάκων, σε ΙΕΚ και άλλες σχολές, ενώ έχει συνεργαστεί εκπαιδευτικά και με πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Κύπρο.

Με ιδιαίτερη αγάπη για τον εθελοντισμό, είναι μέλος της επιστημονικής επιτροπής του Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» Θεσσαλονίκης, ενώ συμμετέχει ενεργά στην εκστρατεία «1 στα 5», ενάντια στη σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών.

Μέσα από την ομιλία της, η εκδήλωση έδωσε χώρο στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού, με έμφαση στην προσέγγιση και των νεότερων συμμετεχουσών.

Ικανοποιημένη από την συμμετοχή στελεχών στην εκδήλωση η κυρία Σασοπούλου, δημοσίευσε στα Μέσα Κοινωνικής Εκδήλωσης το παρακάτω μήνυμα για το «Προλαμβάνω και Νικώ» που ταξίδεψε σε ένα χώρο γεμάτο δύναμη, ήθος και ξεχωριστές γυναίκες, στις γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμεων:

Για την ΑΣΔΗΜ, η συμμετοχή των εθελοντριών οπλιτών σε αυτή τη δράση αποτελεί μια ουσιαστική έκφραση στήριξης του θεσμού της εθελοντικής στράτευσης των γυναικών, με επίκεντρο τις ίδιες τις γυναίκες που επέλεξαν να υπηρετήσουν.