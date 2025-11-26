Επιμέλεια; Άννα Δόλλαρη

Για ακόμη μια φορά η κοινή γνώμη παρακολουθεί σοκαρισμένη τις αποτρόπαιες πράξεις δύο ανδρών ενός 20χρονου και ενός 40χρονου οι οποίοι ασελγούσαν κατ’εξακολούθηση, σε δύο μικρά παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών, τα οποία μάλιστα ήταν ανίψια τους.

Οι δυο άνδρες που διατηρούσαν σχέση, δυστυχώς εκτόνωναν τις αρρωστημένες ορέξεις τους στα δύο αυτά πλάσματα, όταν η αδερφή του ενός από τους δύο δράστες παντρεμένη με Έλληνα, τους εμπιστευόταν τα παιδιά της.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η μητέρα των δύο παιδιών είδε τον τετράχρονο κατά τη διάρκεια του φαγητού, να κάνει περίεργες κινήσεις. Εύλογα ρώτησε το παιδάκι για ποιο λόγο τις κάνει, κι εκείνο απάντησε ότι «Τις έκανα με τον θείο».

Η μητέρα παρά το αρχικό σοκ, προέβη σε καταγγελία στις αστυνομικές Αρχές, ενώ όπως προβλέπεται ιατροδικαστής και παιδοψυχολόγος εξετάζουν τα δύο αγόρια, ώστε να εκδώσουν γνωμάτευση, μέσω της οποίας θα αποτυπώνονται όλες οι βλάβες που έχουν προκληθεί στα δύο αγγελούδια.

Οι αστυνομικοί, μάλιστα, βρήκαν στα κινητά τηλέφωνα και του 20χρονου και του 40χρονου βίντεο και φωτογραφίες τόσο με τις γενετήσιες πράξεις κατά των δύο αγοριών αλλά και πορνογραφικό υλικό με παιδιά ηλικίας κάτω των 10 ετών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το τετράχρονο αγοράκι εξετάστηκε από ιατροδικαστή και δεν διαπιστώθηκε βιασμός αλλά ίχνη από ασελγείς πράξεις. Αναμένεται και η ιατροδικαστική εξέταση του δίχρονου παιδιού.

Μετά τη σύλληψή του ο 20χρονος ομολόγησε τις αρρωστημένες πράξεις του και προφυλακίστηκε ενώ ο 40χρονος, ο οποίος αρνείται κάθε εμπλοκή, αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή την Πέμπτη (27/11).