Συνεχίζονται αδιάκοπα οι έρευνες για την υπόθεση της 59χρονης που βρέθηκε νεκρή στο κρεβάτι της, το απόγευμα της Δευτέρας (30/03) στη Θεσσαλονίκη. Μια φίλη της ανησύχησε που η γυναίκα δεν απαντούσε στις κλήσεις της και ειδοποίησε τις Αρχές.

Όταν οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα της οδού Αρριανού, στην περιοχή του Ευόσμου ήρθαν αντιμέτωποι με το αποτρόπαιο θέαμα. Η 59χρονη ήταν ημίγυμνη, με ένα λουρί τσάντας δεμένο στο λαιμό της και έφερε πολλά τραύματα στο πρόσωπο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται πως ο θάνατος της γυναίκας ήταν ασφυκτικός ενώ σημειώνεται πως ήταν νεκρή για τουλάχιστον 12 ώρες πριν τον εντοπισμό της σορού από τις Αρχές.

Επιπλέον, το σπίτι ήταν ανάστατο και γίνεται λόγος πως από το διαμέρισμα λείπουν ένα ρολόι αλλά και μια τσάντα.

Στο μικροσκόπιο της αστυνομίας βρίσκεται το κινητό τηλέφωνο της άτυχης γυναίκας, καθώς οι Αρχές αναζητούν απαντήσεις γύρω από τις συνθήκες του θανάτου της.

Η σορός της γυναίκας μεταφέρθηκε στην ιατροδικαστική υπηρεσία το βράδυ της Δευτέρας προκειμένου να διενεργηθεί η ιατροδικαστική εξέταση η οποία αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου της.

