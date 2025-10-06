Η εβδομάδα ξεκίνησε με μεγάλη ταλαιπωρία για τους οδηγούς στην Αθήνα, καθώς από νωρίς το πρωί της Δευτέρας (6 Οκτωβρίου 2025), οι βασικοί οδικοί άξονες της πρωτεύουσας είναι κυριολεκτικά «στο κόκκινο».

Ουρές χιλιομέτρων καταγράφονται στον Κηφισό, από τη Λεωφόρο Αθηνών έως την Κηφισιά, με ανάλογη εικόνα και στη Λ. Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά, και στα δύο ρεύματα.

Στο κέντρο της Αθήνας, η κίνηση δοκιμάζει τις αντοχές των οδηγών σε Βασ. Κωνσταντίνου, Συγγρού, Αλεξάνδρας και άλλες κεντρικές αρτηρίες.

Σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία παρατηρούνται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό, λόγω τροχαίου ατυχήματος, μετά την έξοδο Πλακεντίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, που είχε ως αποτέλεσμα να κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

Πιο συγκεκριμένα, στο ρεύμα προς Ελευσίνα σημειώνονται καθυστερήσεις 10 με 15 λεπτών στην έξοδο για Λαμία και από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να ενημερώνονται έγκαιρα για τις κυκλοφοριακές συνθήκες και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές, με προτεινόμενη την Αττική Οδό για μετακινήσεις από και προς τη Δυτική Αττική.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία,

10΄-15΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

25΄-30΄από Φυλής έως Κηφισίας,

20΄-25΄από Μεταμόρφωση (είσοδος από Λαμία) έως Κηφισίας,

10΄-15΄από Πλακεντίας έως Ανθούσα. https://t.co/iwSuQUefMa — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 6, 2025



