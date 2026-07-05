Στη διαδρομή από τη Μεταμόρφωση προς τη Νικήτη, λίγο πιο έξω από τον κεντρικό δρόμο, κρύβεται μια από τις πιο ξεχωριστές παραλίες της Σιθωνίας: η Ασκαμιά ή Ασκαμνιά. Πρόκειται για έναν τόπο που συνδυάζει τη φυσική ομορφιά των καταπράσινων πευκοδάσων με τους εντυπωσιακούς κόκκινους βράχους και τα γαλαζοπράσινα νερά του Τορωναίου κόλπου.

Η παραλία ξεχωρίζει για το ιδιαίτερο τοπίο της. Από τη μία πλευρά, τα πεύκα κατηφορίζουν σχεδόν μέχρι την άμμο, προσφέροντας φυσική σκιά και δροσιά ακόμα και τις πιο ζεστές μέρες του καλοκαιριού. Από την άλλη, οι κόκκινοι βράχοι σχηματίζουν ένα εντυπωσιακό φόντο που δίνει χρώμα και χαρακτήρα στον χώρο.

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