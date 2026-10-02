Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η μεγάλης κλίμακας Τακτική Άσκηση Άνευ Στρατευμάτων «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – 26», σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΓΕΕΘΑ, η άσκηση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου, των Σωμάτων Ασφαλείας και φορέων του πολιτικού τομέα. Σκοπός της άσκησης ήταν η εξέταση και δοκιμή του Συστήματος Χειρισμού Κρίσεων.

Στο πλαίσιο διεξαγωγής της άσκησης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, επισκέφθηκε το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων, καθώς επίσης και τα Κέντρα Επιχειρήσεων Μειζόνων Διοικήσεων που συμμετείχαν σε αυτή (Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου, Αρχηγείο Στόλου, Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας, Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Θράκης).

Παράλληλα με την άσκηση ενεργοποιήθηκε και η Δύναμη Ταχείας Αντιδράσεως «ΔΕΛΤΑ», στο πλαίσιο ελέγχου χρονικών ετοιμοτήτων Μονάδων των Γενικών Επιτελείων και της ΔΕΠ, τόσο σε ασκησιακό επίπεδο, όσο και σε πραγματική βάση.

Η άσκηση «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – 26» εντάσσεται στο πλαίσιο της επιχειρησιακής εκπαίδευσης και της διαρκούς ενίσχυσης της ετοιμότητας των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Σημειώνεται πως η Διακλαδική Δύναμη Ταχείας Αντίδρασης «ΔΕΛΤΑ» αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα άμεσης επέμβασης των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Τελεί υπό την άμεση διοίκηση και τον έλεγχο του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, έχοντας ως κύρια αποστολή την αντιμετώπιση αιφνίδιων απειλών, τη διαχείριση κρίσεων και την αποτροπή εχθρικών ενεργειών σε οποιοδήποτε σημείο της ελληνικής επικράτειας (ιδιαίτερα στο Αιγαίο και τα ακριτικά νησιά), μέσα σε ελάχιστο χρόνο.