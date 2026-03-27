Άσκηση με στόχο την αντιμετώπιση περιστατικού θαλάσσιας ρύπανσης θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 31 Μαρτίου στην Ελευσίνα, παρουσία του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια.

Συγκεκριμένα σκοπός της άσκησης είναι η αξιολόγηση της ετοιμότητας, της ταχύτητας ανταπόκρισης και του συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων φορέων, σε ένα περιβάλλον αυξημένων προκλήσεων για τη ναυτιλία, τις εφοδιαστικές αλυσίδες και τη διακίνηση ενέργειας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το σενάριο προβλέπει πλήγμα σε δεξαμενόπλοιο από μη επανδρωμένο αεροσκάφος, με αποτέλεσμα τη διαρροή πετρελαιοειδών και την άμεση ενεργοποίηση των μηχανισμών αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης.

Στην άσκηση θα συμμετάσχουν μέσα του Λιμενικό Σώμα, καθώς και ιδιωτικά μέσα και εξοπλισμός αντιρρύπανσης. Παράλληλα, θα δοκιμαστούν στην πράξη οι διαδικασίες συντονισμού με Περιφέρειες, Δήμους, Οργανισμούς Λιμένων και Λιμενικά Ταμεία.

Την ίδια ώρα, προβλέπεται η υλοποίηση αντίστοιχων τοπικών ασκήσεων σε όλα τα Λιμεναρχεία της χώρας, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας σε εθνικό επίπεδο.