Ρεπορτάζ: Χρήστος Μαζάνης

Από τις 5 τα ξημερώματα της Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου, κατόπιν εντολής του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Στρατηγού Δημήτριου Χούπη, διατάχθηκε αιφνιδιαστικά η εκτέλεση διακλαδικής άσκησης ετοιμότητας και των τριών Σωμάτων, σε όλη την Ελληνική επικράτεια, συμπεριλαμβάνοντας όλο το Αιγαίο αλλά και τις περιοχές του Έβρου.

Σκοπός της άσκησης είναι η επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας μέσω της εξέτασης των διαδικασιών εφαρμογής ειδικών σχεδίων, στο πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδιασμού του ΓΕΕΘΑ.

Η άσκηση διεξάγεται εντός της περιοχής ευθύνης του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, ο οποίος ήδη πραγματοποιεί συνεχείς ελέγχους σε όλη την επικράτεια που καλύπτει τμήματα του θαλάσσιου και χερσαίου χώρου, συμπεριλαμβάνοντας περιοχές στον Έβρο και στο Αιγαίο.

Για την υλοποίηση της δραστηριότητας ενεργοποιήθηκε η διακλαδική δύναμη ετοιμότητας με συμμετέχον προσωπικό και μέσα των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ.

Όπως έγινε γνωστό, το Ναυτικό, η Αεροπορία και ο Στρατός Ξηράς, βρίσκονται από τα ξημερώματα σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, με τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, να ελέγχει εκ του σύνεγγυς κατά πόσο μπορούν να ανταποκριθούν και βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα οι Ένοπλες Δυνάμεις.

Η όλη κινητοποίηση, σύμφωνα με πληροφορίες, σχετίζεται ξεκάθαρα με την επικειμένη διεξαγωγή ερευνών στο Αιγαίο από το Τουρκικό ωκεανογραφικό σκάφος «Πίρι Ρέις», για το οποίο οι Τούρκοι έχουν εκδώσει ήδη NAVTEX, στην οποία η Ελλάδα απάντησε άμεσα εκδίδοντας αντί-NAVTEX, ενώ για το θέμα θα συνεδριάσει και το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας (ΚΥΣΕΑ).

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας» το ωκεανογραφικό σκάφος «Πίρι Ρέις», δεν έχει ξεκινήσει ακόμη για την διαδρομή που έχουν προβλέψει μέσω της NAVTEX να πραγματοποιήσουν οι Τούρκοι.