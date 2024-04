Η σημαντικότερη Επιχειρησιακή Άσκηση που έγινε ποτέ για την αντιμετώπιση μεγάλου σεισμού και συνοδών γεωδυναμικών φαινομένων, με την κωδική ονομασία «Μίνωας», θα πραγματοποιηθεί στις 22 Απριλίου με επίκεντρο τα Χανιά και το Ρέθυμνο και στις 23 Απριλίου με επίκεντρο το Ηράκλειο και το Λασίθι.

Το σενάριο εξετάζει την ακραία υπόθεση και το πώς θα αντιδράσουν Αρχές, φορείς και πολίτες σε έναν σεισμό 6,4 ρίχτερ σε υποθαλάσσιο χώρο 20 χλμ. βορειοανατολικά των Χανίων και αμέσως μετά από 24 ώρες σε νέο ισχυρότερο σεισμό, 7,2 ρίχτερ πάλι υποθαλάσσια, με επίκεντρο 30 χλμ. βόρεια του Ηρακλείου.

Η άσκηση θεωρείται η μεγαλύτερη του είδους της των τελευταίων χρόνων στην Ελλάδα και συνδιοργανώνεται από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) και την Περιφέρεια Κρήτης.

Όπως είχε γίνει γνωστό, το παρών σε αυτή θα δώσουν ο ίδιος ο πρωθυπουργός και η ηγεσία του υπουργείου Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης.

Αναλυτικότερα, με βάση το σενάριο της άσκησης, λίγο πριν τις 10 το πρωί της 22ας Απριλίου θα γίνει υποθαλάσσιος σεισμός 6,4 της κλίμακας Ρίχτερ ανοικτά της Σούδας. Από τον σεισμό θα γίνουν κυρίως καταπτώσεις βράχων και άλλα γεωλογικά φαινόμενα στην ενδοχώρα. Επίσης θα υπάρξουν καταπτώσεις και σε άλλο σημείο στον νομό Χανίων, καθώς και απεγκλωβισμοί από μεγάλα κτήρια στο κέντρο της πόλης των Χανίων και στη Σούδα. Θα πραγματοποιηθούν ασκήσεις εκκένωσης όλων των σχολικών μονάδων του νομού Χανίων και επίσης θα στηθεί καταυλισμός με σκηνές στο γήπεδο της Μοναχής Ελιάς.

Τη δεύτερη ημέρα, στις 23 Απριλίου, ο σεισμός έντασης 7,2 ρίχτερ θα έχει επίκεντρο ανοικτά της νήσου Δίας στο Ηράκλειο, και θα πλήξει τους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου, ενώ θα υπάρξει και τσουνάμι. Προβλέπονται εκκενώσεις οικισμών κ.ά. Τη δεύτερη ημέρα σε ό,τι αφορά τη δυτική Κρήτη η άσκηση θα περιοριστεί σε ενέργειες επί χάρτου.

Από τα Χανιά η αρχή

Όπως ο Δήμος Χανίων γνωστοποιεί, τη Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί στην Περιφέρεια Κρήτης Επιχειρησιακή Άσκηση Σεισμού με την κωδική ονομασία “Μίνωας 2024”. Στην εν λόγω άσκηση εμπλέκονται όλες οι Υπηρεσίες/ φορείς /εθελοντές Πολιτικής Προστασίας (Πυροσβεστική Υπηρεσία, ΕΛ.ΑΣ., ΕΚΑΒ, Περιφέρεια Κρήτης, Δήμοι, εθελοντές).

Στο πλαίσιο της άσκησης, σε όλους τους κατοίκους του Δήμου και τους επισκέπτες θα σταλούν μηνύματα από το 112 (στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα), τα οποία θα σηματοδοτήσουν και την έναρξη της άσκησης σεισμού.

Ειδικότερα, στις 22 Απριλίου το μήνυμα 112 θα έχει το ακόλουθο περιεχόμενο: «ΑΣΚΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – 22/04/2024 – ΩΡΑ 10:30 – Ισχυρή σεισμική δόνηση αισθητή στις Περιφερειακές Ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου – Έναρξη διεξαγωγής άσκησης σεισμού “ΜΙΝΩΑΣ 2024”. ΑΣΚΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ». – EXERCISE – EXERCISE – EXERCISE – MINISTRY OF CLIMATE CRISIS AND CIVIL PROTECTION – 22/04/2024 – TIME 10:30 – A strong earthquake in the Regional Units of Chania and Rethymno – Start of earthquake exercise MINOAS 2024. EXERCISE – EXERCISE – EXERCISE».

Την 23η Απριλίου θα αποσταλούν δύο μηνύματα 112 προς όλη την Κρήτη, με το ακόλουθο περιεχόμενο:

Α. «ΑΣΚΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – 23/04/2024 – ΩΡΑ 10:40 – Πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση αισθητή σε όλη την Κρήτη. Έναρξη διεξαγωγής άσκησης σεισμού ΜΙΝΩΑΣ 2024. ΑΣΚΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ». – EXERCISE – EXERCISE – EXERCISE – MINISTRY OF CLIMATE CRISIS AND CIVIL PROTECTION – 23/04/2024 – TIME 10:30 – A very strong earthquake was felt throughout Crete. Start of earthquake exercise MINOAS 2024. EXERCISE – EXERCISE – EXERCISE».

Β. «ΑΣΚΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – 23/04/2024 – ΩΡΑ… Σεισμός μεγέθους 7,2 σημειώθηκε με επίκεντρο 30 χλμ. βόρεια του Ηρακλείου. Κίνδυνος πιθανής εκδήλωσης τσουνάμι στην περιοχή σας. Απομακρυνθείτε άμεσα από τις ακτές. Ακολουθείστε τις οδηγίες των τοπικών Αρχών. ΑΣΚΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ». – «EXERCISE – EXERCISE – EXERCISE – MINISTRY OF CLIMATE CRISIS AND CIVIL PROTECTION – 23/04/2024 – TIME… A magnitude 7.2 earthquake occurred with an epicenter 30 km north of Heraklion. Risk of a possible tsunami in your area. Move immediately away from the shores. Please follow the instructions of the local authorities. EXERCISE – EXERCISE – EXERCISE».

Επισημαίνεται ότι τη Δευτέρα 22/4 οι ακόλουθες Υπηρεσίες του Δήμου, που σχετίζονται με την άσκηση, θα παραμείνουν κλειστές για το κοινό από τις 10:00 έως τις 11:00:

– Υπηρεσίες κεντρικού Δημοτικού Μεγάρου (Κυδωνίας 29).

– Υπηρεσίες Μεγάρου “Πάνθεον”.

– Υπηρεσίες Γρηγορίου Ε’.

– Υπηρεσία Δόμησης.

– ΔΕΥΑΧ.

– ΚΕΠ πλατείας Ελευθερίας (Δικαστηρίων).

Αποφυγή πανικού ζητούν οι φορείς

Στο πλαίσιο αποφυγής παρερμηνείας, σύγχυσης, πανικού και αντίδρασης ανάλογης ενός πραγματικού συμβάντος σεισμού, ο δήμος Χανίων απευθύνει παράκληση σε ΜΜΕ, πολίτες και επισκέπτες να παραμείνουν ψύχραιμοι.

Με την ευκαιρία της άσκησης, όλοι οι δημότες μπορούν να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα του Δήμου και ειδικότερα στον σύνδεσμο https://www.chania.gr/ta-chania-mou/polprostasia/politikh-prostasia.html για τους χώρους καταφυγής πληθυσμού μετά από σεισμό, οι οποίοι έχουν καθοριστεί από το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΟΑΣΠ.

Επιπλέον, στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων θα αναρτηθούν αναλυτικές οδηγίες διεξαγωγής της άσκησης, καθώς και άλλες πληροφορίες σχετικές με την πολιτική προστασία. Οποιαδήποτε νεότερη πληροφορία προκύπτει θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου. Η άσκηση γίνεται στα πλαίσια της οργάνωσης και του σχεδιασμού των υπηρεσιών και δε θα πρέπει να ανησυχήσει τους πολίτες.