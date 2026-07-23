Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου βρέθηκαν τα πλοία της Δεύτερης Μόνιμης Ναυτικής Ομάδας του ΝΑΤΟ (SNMG2 / TG 441.02), πραγματοποιώντας μια ιδιαίτερα απαιτητική ναυτική άσκηση.

Στο επίκεντρο των ελιγμών βρέθηκε η ελληνική φρεγάτα «ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ», η οποία εκτελεί χρέη ναυαρχίδας της συμμαχικής δύναμης, συντονίζοντας τις απαιτητικές διαδικασίες.

Κατά τη διάρκεια των γυμνασίων στις 21 Ιουλίου, τα συμμαχικά σκάφη εκτέλεσαν με απόλυτη επιτυχία και χειρουργική ακρίβεια ελιγμούς ανεφοδιασμού εν πλω (RAS) σε στενή συνεργασία με το αμερικανικό πλοίο υποστήριξης USNS WILLIAM MCLEAN, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο συντονισμού και τη διαλειτουργικότητα των ναυτικών δυνάμεων της Συμμαχίας.

Ο ανεφοδιασμός εν πλω αποτελεί επίδειξη υψηλού επιπέδου εφοδιαστικής υποστήριξης (logistics) και ναυτικής τέχνης. Πέρα από μια διαδικαστική επιχειρησιακή ρουτίνα, συνιστά έμπρακτη απόδειξη της υψηλής επιχειρησιακής ετοιμότητας, της ευελιξίας και της τακτικής διαλειτουργικότητας των δυνάμεων του ΝΑΤΟ.

Διατηρώντας τη δυνατότητα συνέχισης των επιχειρήσεων χωρίς την ανάγκη επιστροφής σε λιμένα, οι δυνάμεις της Συμμαχίας εξασφαλίζουν αδιάλειπτη παρουσία, εγγυώμενες τη θαλάσσια ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας σε θαλάσσιες περιοχές ζωτικής σημασίας.

Όποτε και όπου απαιτηθεί, οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ παραμένουν εκπαιδευμένοι, εξοπλισμένοι και έτοιμοι να ανταποκριθούν ως μία ενιαία ισχύς.