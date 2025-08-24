Αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη βρίσκεται πλέον ο 40χρονος συζυγοκτόνος του Βόλου, ο οποίος δολοφόνησε την 36χρονη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους στην οδό Κωνσταντά.

Σύμφωνα με το thenewspaper.gr, από τον Εισαγγελέα του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε βάρος θύματος ενδοοικογενειακής βίας. Ο κατηγορούμενος έλαβε προθεσμία από την Ανακρίτρια για να απολογηθεί την Τρίτη, 26 Αυγούστου, στις 10:00 το πρωί.

Παράλληλα, η Εισαγγελία διέταξε τη διενέργεια κοινωνικής έρευνας για τα τέσσερα ανήλικα παιδιά του ζεύγους, προκειμένου να εξεταστεί σε ποιο περιβάλλον θα πρέπει να μεγαλώσουν. Μέχρι στιγμής, τα παιδιά φιλοξενούνται από συγγενείς της αδικοχαμένης μητέρας τους.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο γεγονός ότι ο δράστης είχε νοσηλευθεί τον περασμένο Ιούνιο σε ψυχιατρική κλινική. Οι δικαστικές αρχές θα ερευνήσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες αφέθηκε ελεύθερος μετά τη νοσηλεία, καθώς και αν υπήρξαν παραλείψεις που ενδεχομένως συνέβαλαν στην τραγική κατάληξη.

Η υπόθεση έχει συγκλονίσει τον Βόλο και ολόκληρη τη χώρα, με την κοινωνία να αναμένει απαντήσεις τόσο για το έγκλημα όσο και για την τύχη των παιδιών που έμειναν πίσω.