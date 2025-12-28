Ποινική δίωξη ασκήθηκε στον τράπερ, Ivan Greko για το πλημμέλημα της αποδοχής προϊόντων εγκλήματος.

Ο κατηγορούμενος, που μέχρι προ λίγων ωρών, βρισκόταν στα Δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, παραπέμφθηκε να δικαστεί αύριο στο Αυτόφωρο Μονομελές.

Στην Ευελπίδων μετέβησαν, συνοδεία Αστυνομικών, ο τράπερ Ε.Σ., γνωστός ως IVAN GREKO και οι δύο Έλληνες φίλοι του, που επέβαιναν σε ΙΧ όχημα στην περιοχή της Γλυφάδας και συνελήφθησαν χθες Σάββατο, (27/12), από Αστυνομικούς, που τους σταμάτησαν για έλεγχο.

Δείτε από τη κάμερα της “Ζούγκλας” να μεταφέρουν τον τράπερ και τους δύο φίλους στην Ευελπίδων:

Πώς και γιατί έγινε η σύλληψη

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου που του έκαναν οι Αρχές, διαπιστώθηκε ότι το όχημα είχε δηλωθεί ως κλεμμένο από την περιοχή της Θεσσαλονίκης, γεγονός που οδήγησε άμεσα στις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Ο τράπερ οδηγήθηκε στο αυτόφωρο μαζί με τους δύο φίλους του, ενώ σε έλεγχο που έγινε σε έναν από τους συνεπιβάτες, εντοπίστηκε και μικροποσότητα ναρκωτικών ουσιών, στοιχείο που προστίθεται στη δικογραφία.

Όπως έγινε σήμερα γνωστό, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι τρεις συλληφθέντες, το είχε νοικιάσει στη Θεσσαλονίκη ένας φίλος του IVAN GREKO, και του το παραχώρησε για να το χρησιμοποιεί στις μετακινήσεις του. Ωστόσο κανείς από τους δύο, ούτε ο τράπερ ούτε ο φίλος του, δεν κατέβαλλαν στο κατάστημα από το οποίο νοικιάστηκε το ΙΧ τα προβλεπόμενα χρήματα για το διάστημα που το χρησιμοποιούσαν, με συνέπεια ο ιδιοκτήτης της εταιρίας ενοικίασης να δηλώσει κλοπή του οχήματος.