Για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού τοποθετήθηκε ο Παύλος Ασλανίδης, μετά από σχετικό ερώτημα που δέχτηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που πραγματοποίησε σήμερα ο Σύλλογος Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών στη Θεσσαλονίκη.

Όπως μεταδίδει το thesspost.gr, ο Παύλος Ασλανίδης, πρόεδρος του Συλλόγου, είπε «εμείς κάναμε τον σύλλογο -γιατί κάναμε τον σύλλογο, δεν έγινε από ένα άτομο- για την αναζήτηση της αλήθειας και την απόδοση της δικαιοσύνης. Ούτε για κόμμα, ούτε για πολιτικές φιλοδοξίες, ούτε για οτιδήποτε άλλο».

Έσπευσε ωστόσο να σημειώσει ότι «είναι δικαίωμα του καθενός, της κυρίας Καρυστιανού, αφού αποφάσισε να ιδρύσει κόμμα, αυτό είναι δικαίωμα της» αλλά και ότι «αυτό δε σημαίνει όμως, ότι έγινε στο σωστό timing, από τη δική μου την εκτίμηση, γιατί αυτή τη στιγμή γίνεται ένας αποπροσανατολισμός, κι εσείς (σ.σ. οι δημοσιογράφοι), μας ρωτάτε πράγματα που δεν μας αφορούν».

Ο Π. Ασλανίδης αναφέρθηκε και στα εμπόδια που αντιμετωπίζουν στον αγώνα τους για δικαίωση: «Πέφτουμε πάνω σε ένα τείχος συγκάλυψης εδώ και τρία χρόνια. Και δυστυχώς πέφτουμε και σε ένα τείχος στα ανώτατα επίπεδα της δικαιοσύνης, με κύριο υπαίτιο τον υπουργό της Συγκάλυψης, τον κ. Φλωρίδη».

Από την πλευρά της η γενική γραμματέας του Συλλόγου, Ελένη Βασάρα, είπε για το ίδιο θέμα ότι «όταν ανακοίνωσε η ίδια τα Χριστούγεννα την πρόθεσή της να ξεκινήσει κίνημα ή κόμμα, δεχτήκαμε την παραίτηση της από πρόεδρο του συλλόγου και του ΔΣ γιατί όλο αυτό δρούσε εντελώς αποπροσανατολιστικά. Αυτό που θέλαμε είναι να δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις για την αποκάλυψη των ενόχων, για να τιμωρηθούν όλοι οι υπεύθυνοι για το έγκλημα στα Τέμπη και να αποκαλυφθούν οι διαχρονικές ευθύνες για το έγκλημα στα Τέμπη».

«Τρία χρόνια αναγκαστήκαμε με τους συνηγόρους μας να παίξουμε τον ρόλο του ντετέκτιβ προκειμένου να καλύψουμε τα τεράστια κενά, τις ελλείψεις και τις καθυστερήσεις της ανακριτικής διαδικασίας και να εισφέρουμε με την έρευνάς μας σε κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία στη δικογραφία. Αυτό αποδείχτηκε περίτρανα και από το εσπευσμένο κλείσιμο της ανακριτικής διαδικασίας, με σημαντικά κενά και ελλείψεις, ιδίως όσον αφορά τις αποδιδόμενες κατηγορίες και τα πρόσωπα που κατηγορούνται» πρόσθεσε η κα Βασάρα.

Να επισημάνουμε ότι η συνέντευξη τύπου παραχωρήθηκε στα νέα γραφεία του Συλλόγου ενόψει και της αναμενόμενης επανέναρξης της δίκης στις 27 Μαΐου στη Λάρισα.