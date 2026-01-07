Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Ζήτημα ηθικής τάξης έθεσε ο Παύλος Ασλανίδης αναφορικά με την ανακοίνωση της Μαρίας Καρυστιανού για τη δημιουργία πολιτικού φορέα, επισημαίνοντας ότι αυτό έγινε χωρίς να έχει προηγηθεί η παραίτησή της από την προεδρία του Συλλόγου Θυμάτων και Συγγενών της τραγωδίας των Τεμπών του 2023.

Ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου ξεκαθάρισε ότι η ίδρυση του φορέα συγγενών είχε αποκλειστικό στόχο τη διεκδίκηση δικαιοσύνης για το έγκλημα των Τεμπών και όχι τη μετεξέλιξή του σε πολιτικό όχημα. «Ο Σύλλογος δημιουργήθηκε μόνο για τα Τέμπη. Δεν μπορούμε να δεχτούμε να μετατραπεί αυτός ο αγώνας σε σκαλοπάτι για προσωπικές πολιτικές επιδιώξεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1, ο Παύλος Ασλανίδης τόνισε πως ο ίδιος και άλλα μέλη του Συλλόγου βρίσκονται ξεκάθαρα απέναντι σε αυτή την επιλογή. Όπως εξήγησε, πρόκειται για ασυμβίβαστη στάση: «Δεν γίνεται να εμφανίζεσαι εκπροσωπώντας έναν σύλλογο και ταυτόχρονα να πατάς σε δύο βάρκες, λέγοντας “είμαι πρόεδρος συλλόγου και ιδρύω κόμμα”. Αυτό δεν είναι αποδεκτό. Ο Σύλλογος δεν φτιάχτηκε για να γίνει κόμμα».

Παρά τις ενστάσεις του, διευκρίνισε ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν του προκαλεί προσωπικά απογοήτευση. Αναφερόμενος, ωστόσο, στις εκδηλώσεις για την επέτειο της τραγωδίας των Τεμπών, ξεκαθάρισε πως η Μαρία Καρυστιανού μπορεί να συμμετάσχει με την ιδιότητα της μητέρας και συγγενούς θύματος, αλλά όχι υπό πολιτικό ή κομματικό πρίσμα.

Σε ό,τι αφορά τον έλεγχο του ΣΔΟΕ στον Σύλλογο, ο Παύλος Ασλανίδης τον χαρακτήρισε «επικοινωνιακό αυτογκόλ» της κυβέρνησης, αφήνοντας αιχμές για επιλεκτικές πρακτικές. «Δεν μπορώ να καταλάβω ποιους συμβουλεύονται, επικοινωνιολόγους και λοιπούς, και αποφασίζουν να πάνε σε έναν σύλλογο θυμάτων, ενώ δεν έχουν ελέγξει άλλες περιπτώσεις, όπως τον Φραπέ και πολλούς ακόμη, και τελικά στοχοποιούν τον Σύλλογο», είπε με αιχμηρό τόνο.

Κλείνοντας, ερωτηθείς για το αν εξακολουθεί να έχει εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη, σημείωσε πως στη χώρα μας «χρειάζεται κάποιες φορές ένα μικρό σπρώξιμο για να γίνει το αυτονόητο», εκφράζοντας ωστόσο την πεποίθηση ότι τελικά «το αυτονόητο θα γίνει».