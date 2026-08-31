Στην τελική φάση υλοποίησης περνά πλέον το πρόγραμμα της «Ασπίδας του Αχιλλέα», καθώς μπήκαν στο Τελ Αβίβ οι υπογραφές στη διακρατική συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και του Ισραήλ για την προμήθεια του νέου, υπερσύγχρονου αντιαεροπορικού και αντιπυραυλικού θόλου της χώρας.

Τις συμφωνίες συνυπέγραψαν η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και η Διεύθυνση Διεθνούς Αμυντικής Συνεργασίας (SIBAT) του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ, σφραγίζοντας την περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής σχέσης των δύο κρατών.

Οπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του ισραηλινού υπουργείου Αμυνας, «Ισραήλ και Ελλάδα υπέγραψαν την τεράστια συμφωνία για την “Ασπίδα του Αχιλλέα”, σύμφωνα με την οποία το Ισραήλ θα κατασκευάσει ένα πολύ-επίπεδο σύστημα αεράμυνας, βασισμένο στην ισραηλινή αρχιτεκτονική συστημάτων».

An approximately €3 billion deal: Israel and Greece have signed the massive “Achilles Shield” agreement, under which Israel will build Greece a multi-layered air defense array based on Israeli systems architecture. Read More: https://t.co/xXTK35zycj pic.twitter.com/QCmZuJcBeJ — Ministry of Defense (@Israel_MOD) August 31, 2026

Πολυεπίπεδη αμυντική θωράκιση

Ο αντιαεροπορικός θόλος που θα εγκατασταθεί στην Ελλάδα θα βασίζεται σε τέσσερα κορυφαία συστήματα προέλευσης Ισραήλ, τα οποία θα προσφέρουν προστασία σε πολλαπλά επίπεδα.

Το σύστημα στηρίζεται στην αρχιτεκτονική πολλαπλών στρωμάτων (multi-layered defense) και περιλαμβάνει:

Spyder (Rafael): Αυτοκινούμενα συστήματα μικρού βεληνεκούς για την εγγύς προστασία και άμυνα σημείου (έως 50 χλμ.).

Αυτοκινούμενα συστήματα μικρού βεληνεκούς για την εγγύς προστασία και άμυνα σημείου (έως 50 χλμ.). Barak MX (IAI) : Πυραυλικά συστήματα για την αντιμετώπιση απειλών μέσου βεληνεκούς.

: Πυραυλικά συστήματα για την αντιμετώπιση απειλών μέσου βεληνεκούς. David’s Sling (IAI) : Σύστημα αναχαίτισης υψηλών επιδόσεων για βαλλιστικούς πυραύλους και απειλές μακράς εμβέλειας.

: Σύστημα αναχαίτισης υψηλών επιδόσεων για βαλλιστικούς πυραύλους και απειλές μακράς εμβέλειας. Ραντάρ AESA (ELM-2084): Τεχνολογία ηλεκτρονικής σάρωσης που θα διασυνδέσει όλα τα επιμέρους στοιχεία με το εθνικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου.

Το συνολικό κόστος του εξοπλιστικού προγράμματος αγγίζει τα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, οι παραδόσεις των συστημάτων στις Ένοπλες Δυνάμεις θα γίνουν σταδιακά, ενώ ο αντιαεροπορικός θόλος αναμένεται να τεθεί σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία εντός 35 μηνών.