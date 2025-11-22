Στο έλεος της κακοκαιρίας εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων που πέφτουν τις τελευταίες μέρες βρίσκονται η Ήπειρος, η δυτική Ελλάδα, αλλά και η Θεσσαλία. Ειδικότερα, δε, στην Ήπειρο, τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν πρωτοφανή ύψη βροχής καθώς στα ορεινά των Ιωαννίνων και της Άρτας οι βροχοπτώσεις έφτασαν και ξεπέρασαν τους 400 τόνους νερού ανά στρέμμα, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο σύνολο των βροχοπτώσεων που δέχεται η Αθήνα μέσα σε έναν ολόκληρο χρόνο.

Μάλιστα σε σχέση με τον περσινό Νοέμβριο, στην Ήπειρο έχει ήδη πέσει τριπλάσια έως και τετραπλάσια ποσότητα νερού, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε νέο ρεκόρ 25ετίας για τον πιο βροχερό Νοέμβριο στην περιοχή.

Ωστόσο ισχυρές βροχοπτώσεις πλήττουν και το νομό Τρικάλων. Χαρακτηριστικό είναι το βίντεο που ακολουθεί από την περιοχή Τρία Ποτάμια στον Ασπροπόταμο Τρικάλων, όπου ο όγκος του νερού μετατράπηκε σε χείμαρρο, πλημμυρίζοντας το γεφύρι της περιοχής που κατέστη αδιάβατο.